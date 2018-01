Das erste Jahr mit Trump hat die Welt überstanden

Wer geglaubt hatte, nach dem schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten würde der 45. US-Präsident nun gemäßigtere Töne anschlagen, wurde enttäuscht: Donald Trump nützte seine Rede zur Amtseinführung am 20. Jänner 2017 für eine Tirade. Zwar predigte er die Einheit, doch er säte Zwietracht.

„Wir, die Einwohner der Vereinigten Staaten, sind vereint in der Anstrengung, unser Land neu aufzubauen.“ Gleich einer der ersten Sätze Trumps, vorgetragen mit zugekniffenen Augen, war eine Täuschung.

Trump versprach von den Stufen des Kapitols das, was er im Wahlkampf angedeutet hatte: Er wolle dem Establishment die Macht entreißen und sie dem Volk zurückgeben. Die Realität ist zwölf Monate später eine andere. Noch nie waren so viele Vertreter des Großkapitals in einer Regierung versammelt wie unter Donald Trump.

Tatsächlich hat er sich mit dem Establishment in Washington angelegt. Etablierte Parteigänger der Republikaner werfen reihenweise das Handtuch, bei vielen der inzwischen nur noch 51 Senatoren der Partei gilt Trump als Rotes Tuch. Freund und Feind im In- und Ausland stößt er — mit oft rüpelhaftem Ton beziehungsweise Getwitter — vor den Kopf.

Im Weißen Haus selbst ist kaum noch ein Establishment-Republikaner in führender Stellung im Dienst, seit Sean Spicer entnervt das Sprecher-Amt hinwarf und Reince Priebus als Stabschef durch Ex-General John Kelly ersetzt wurde. Die wichtigsten Kabinettsposten sind entweder mit Militärs wie Verteidigungsminister James Mattis oder mit Finanzjongleuren wie Finanzminister Steven Mnuchin oder Handelsminister Wilbur Ross besetzt.

Kein Problem gelöst, viele neue geschaffen

Trump zeichnete schon an Tag 1 seiner Amtszeit sein eigenes Bild von den USA. Verrostete Fabrikruinen, vernachlässigte Arbeiter, bildungsferne Studenten, ganze Landstriche, überflutet von Kriminalität und Drogen. „Dieses Massaker Amerikas endet hier und jetzt“, rief er einer jubelnden Masse zu. All das Aufgezählte existierte vor einem Jahr in Amerika. All das gibt es noch immer. Trump hat weder die Drogenkrise in seinem Land gelöst, noch haben sich die Kriminalitätsraten dramatisch verändert, noch wurden massenweise aufgelassene Fabriken wiedereröffnet.

Auch außenpolitisch treten die USA auf der Stelle. Im Nahen Osten macht Trump Klientelpolitik an der Seite Israels beziehungsweise Saudi-Arabiens, in der Nordkorea-Krise regieren große Worte statt starker Taten. Kein Problem hat Trump auch nur in die Nähe einer Lösung gebracht, dafür umso mehr neue geschaffen.

Elaine Kamarck vom Washingtoner Politik-Thinktank Brookings kommt zu einem vernichtenden Ergebnis: „Das erste Jahr seiner Präsidentschaft war nichts als eine riesige, selbst zugefügte Wunde.“ Trump habe kaum eines seiner Versprechen umsetzen können. Er legte sich mit den Senatoren seiner eigenen Partei an, er brach mit wichtigen Helfern, sein Außenminister nannte ihn — von Rex Tillerson bisher nicht dementiert — einen „Idioten“. Die Umfragewerte, auf die Trump selbst so gerne schielt, sind verheerend — und ungleich schlechter als bei jedem seiner Vorgänger zur selben Zeit.

Das Pew Research Center fand heraus, dass 60 Prozent der Amerikaner der Meinung sind, das Verhältnis zwischen den ethnischen Bevölkerungsgruppen habe sich verschlechtert. Trumps „Drecksloch“-Sager über afrikanische und südamerikanische Staaten war nur der vorläufige Höhepunkt einer Rüpelhaftigkeit, deren weltpolitische Folgen noch gar nicht absehbar, aber sicher nicht positiv sind.