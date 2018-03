Das erste Wiedersehen nach dem 1:7

Vier Jahre nach der historischen WM-Schmach gastiert Brasilien am Dienstag in Berlin

Von Roland Korntner

Der 8. Juli 2014 hat sich ins kollektive Gedächtnis von Brasilien eingebrannt. Der 8. Juli 2014 ist der Tag der größten Schmach in der Geschichte der stolzen Ballzauberer vom Zuckerhut. An diesem 8. Juli verlor der fünffache Rekord-Weltmeister nämlich bei der WM im eigenen Land im Halbfinale gegen Deutschland mit 1:7 (0:5). Mit diesem Ergebnis wurden die Südamerikaner vor fast vier Jahren nicht nur jäh aus ihren Titelträumen gerissen, sondern gedemütigt, ja es wurde ihnen eine ganz tiefe Wunde gerissen. In einem Land, in dem der Fußball (neben dem Karneval) oftmals als Kitt für soziale Missstände dient, schmerzt so eine Blamage doppelt, nein, zum Quadrat. „Deutschland versenkte das ‚Selecao-Wrack‘ im Tränenmeer von Belo Horizonte“ titelte das VOLKSBLATT damals über die historische Pleite, die auch „die Mutter aller Niederlagen genannt wurde. Nicht zu unrecht. Denn dass Brasilien damit schon auf Platz elf der höchsten WM-Niederlagen aufscheint und damit auch für die höchste Halbfinal-Pleite aller Zeiten steht, sagte alles und versetzte das ganze Land in Schockstarre.

Teamchef: „Die Wunde ist noch immer offen“

Am Dienstag (20.45 Uhr/live ZDF) kommt es zur ersten Neuauflage, der vierfache Weltmeister Deutschland empfängt die Brasilianer in Berlin. In der Aufarbeitung der Jahrhundert-Schmach kein unwichtiges Testspiel. „Das hat psychologisch eine sehr große Bedeutung, da muss man sich gar nichts vormachen. Das 7:1 von der WM ist ein Gespenst“, bestätigte Teamchef Tite dem „Kicker“. Der 56-Jährige übernahm die Selecao im Juni 2016 von Carlos Dunga, der den nach der WM 2014 natürlich geschassten Luiz Felipe Scolari beerbt hatte: „Die „Wunde ist noch immer offen. Dieses Länderspiel in Berlin ist auch Teil des Prozesses der Vernarbung“, so Tite weiter.

Vergessen wird Brasilien — damals wie heute übrigens ohne Superstar Neymar — diesen 8. Juli 2014 aber nie.