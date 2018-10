Das fliegende Schiff ist gekommen, um zu bleiben

Am Dienstag wurde der Geschichte der „Höhenräusche“ des OÖ Kulturquartiers in Linz eine weitere Facette hinzugefügt: Der 1.111.111. Besucher wurde von LH Thomas Stelzer begrüßt. Er zog in einem anschließenden Pressegespräch auch gleich Bilanz über die siebte Auflage (seit 2009) dieses Erfolgsformats. Das Interesse sei auch heuer bei „Das andere Ufer“ höchst erfreulich gewesen. Man werde bei dem noch bis 14. Oktober geöffneten „Höhenrausch“ 110.000 Besucher verzeichnen können, darunter 69,7 Prozent aus OÖ. Das Konzept, regionale Kräfte mit internationalen Topkünstlern zusammenzubringen, „ist eines der Erfolgsgeheimnisse“, so Stelzer.

Soziale Prozesse in Projekten vermittelt

Insgesamt waren 64 Künstler in Projekten samt OK-„Kul- turtankstelle“ auf vielfältige Weise mit dem Element Wasser beschäftigt, darunter 31 mit OÖ-Bezug. Der Kunstbegriff dieses Formats spiegle sich etwa in dem Projekt „Multispace“ von Andreas Strauss explizit wider, dem in seinen Arbeiten soziale Prozesse wichtig sind, sagte OK-Direktor Martin Sturm. Strauss hat im zentralen Bereich auf Parkdeck 14 ein zweistöckiges, dem Verweilen dienendes und sehr einladendes Refugium mit Containerrahmen aus der Region und einer Bar aus 24 Türen aus dem oö. Zentralraum geschaffen. Er habe dabei alle möglichen Eventualitäten berücksichtigt, etwa Sonneneinfall, Windverhältnisse … und quasi eine Eier legende Wollmilchsau kreiert. Als die „Hörkapsel“ (ORF.musikprotokoll) im ersten Stock nicht so frequentiert wurde, hat Strauss kurzerhand Schaukeln als „Lockmittel“ installiert. Überhaupt hätten viele Familien im Sommer den „Höhenrausch“ besucht, während sich Kinder planschend oder anderwärtig vergnügten, seien Erwachsene den Projekten gefolgt. Die Planung sei nie fertig, man reagiere flexibel auf Situationen, so Sturm.

Der nächste „Höhenrausch“ ist für 2020 geplant. Es werde 2019 etwas „Paradiesisches“ geben, Details würden später vermittelt, betonte der OK-Direktor. Blickfang der diesjährigen Ausgabe, das neben dem Holzturm schwebende, 20 Meter lange und 17 Meter hohe Segelschiff des Künstlers Ponomarev, wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Als er das erste Mal von dem Plan gehört habe, dieses Hängeschiff in höchsten Höhen anzubringen, sei er skeptisch gewesen, sagte LH Stelzer. „Es ist zum Wahrzeichen geworden.“

Ph. W.