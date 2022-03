Er füllt seit mehr als 20 Jahren Konzerthallen, gilt als Überraschungsstar der letzten Klassikjahrzehnte, sorgte dafür, dass Schlagwerkkonzerte zum Repertoire großer Orchester gehören, lässt Musikgeschichte schreiben.

Viele Werke für Schlagzeug wurden in seinem Auftrag komponiert. Sein unbändiger Ehrgeiz trieb ihn mit 16 dazu, Schlagwerker-Guru Bruno Hartl (Jg. 1963) zu bitten, ein Konzert für ihn zu komponieren, so anspruchsvoll, dass der Meister selbst es für nicht spielbar hielt.

Mit eben dieser Komposition touren Martin Grubinger (Jg. 1983) und das Bruckner Orchester mit Dirigent Markus Poschner derzeit durch Deutschland. Eine seiner letzen Tourneen, denn mit 40 will Grubinger seine Bühnenkarriere beenden.

VOLKSBLATT: Warum aufhören, wenn sich Ihr Publikum so begeistert zeigt?

MARTIN GRUBINGER: Ich mach´ das, seit ich 16 bin, ich glaube, wenn ich das knapp 25 Jahr gemacht habe, ist es Zeit, aufzuhören. Das fühlt sich für mich richtig an. Es ist an der Zeit, einfach ‘was ganz Neues auszuprobieren.

Werden Sie Applaus und Publikum vermissen?

Da spür´ ich gerade ein neues Gefühl. Nicht so ein „Halt, wieder ein Konzert und dann das nächste“, sondern ich geh´ hin im Bewusstsein, ich bin heute zum letzten Mal hier. Das habe ich noch die nächsten 14, 15 Monate. Es war mir eine ganz besondere Freude auf der Bühne zu stehen, hier in Köln, in Dresden, New York, Paris. Und jedes Mal, wenn ich weiß, das ist mein letzter Auftritt hier, ist das ein besonderes Gefühl, und das genieße ich grad´ so richtig.

Und danach?

… möchte ich unbedingt Geschichte studieren, wahrscheinlich in München. Das ist mein großer Traum und mein Ziel. Außerdem macht mir meine Professur am Mozarteum wahnsinnig viel Freude.

Darf man auch an ein Comeback denken?

Das glaub´ ich nicht. Wir haben so viele topmotivierte Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die das nahtlos übernehmen können. Das Unterrichten erachte ich jetzt als viel wichtiger.

Für diese Tour wählten Sie die schwierigste Partitur, musikalische Grenzgänge für Sie, Dirigent und Orchester. Wie bereiten Sie sich vor?

Unmittelbar vor dem Konzert? Mit dem Markus (Poschner, Anm.) ein paar Schmähs, wir reden von Kaffeemaschinen oder Urlaub in Lugano, einfach irgendwas, das uns, bevor wir auf die Bühne gehen, in eine andere Welt beamt.

Bleiben Sie dem Bruckner Orchester verbunden?

Klar, nach so einem großen Konzert mit dem Markus und dem Orchester, mit so vielen Freunden, die mit mir am Bruckner-Kons studiert haben. Markus ist ein grandioser Musiker und ein wunderbarer Mensch. Ich genieße jede Minute mit ihm auf der Bühne. Er ist ein Gewinn für Oberösterreich, Linz und das Orchester. Und natürlich bleiben die Freunde, Bekannten im Orchester, viele Leute, die an dieselbe Spielphilosophie glauben.

Spielphilosophie?

Wir kommen alle vom selben Lehrer, dem Leo Schmiedinger. Ich dreh´ mich um, sehe sie und weiß, das ist dieselbe Art des Spielens, wie ich sie auch so schätze. Das macht Freude, drum genieße ich jedes Konzert.

Sie haben Schlagwerk als Soloinstrument der Musikliteratur in einem nie da gewesenen Umfang hinzugefügt und zum Publikumsmagneten gemacht. Große Zeitgenossen komponierten für Sie. Wie haben sich diese Symbiosen gebildet?

Ich habe einfach Schritt für Schritt Komponisten angesprochen und gesagt, möchtet ihr nicht? Da waren Friedrich Cerha, Wolfgang Rihm, Iannis Xenakis, Avner Dormans, Peter Eötvös, Heinz Karl Gruber, natürlich Hartl, so viele, ich glaube dass ich 30 oder 40 Schlagzeug-Konzerte in Auftrag gegeben habe.

Warum haben Sie sich da so engagiert?

Ich wollte spielen, hörte aber immer wieder „Wir haben kein Repertoire für das, was Du machst. Außerdem gibt´s dafür kein Publikum“. Ich glaube, dass wir jetzt genug Repertoire haben. Ich bin auch überzeugt, dass einige Stücke, die wir jetzt spielen, über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte Stand halten und in der Musikgeschichte weiterleben werden.

Welchen Stellenwert räumen sie dem Konzert von Bruno Hartl ein, das auf dieser Tournee gespielt wird.

Das ist ein ganz heißer Knochen, was ganz Spezielles. 35 Minuten und mehr, alle am absoluten Limit. Nicht nur der Solist, sondern auch das ganze Orchester und der Dirigent. Was da passiert, ist ein absoluter Grenzgang für alle. Jetzt, wo wir so oft gespielt haben, merken wir, wie wir zusammenwachsen, wie wir das Stück miteinander auch leben. Der eine oder andere Orchestermusiker lächelt sogar schon beim Spielen.

Warum haben Sie das allerschwierigste Stück gewählt?

Das ist ein Egotrip. Die Bühnenzeit geht zu Ende, da möcht´ ich all das noch einmal spielen, was mir richtig viel bedeutet. So viele Dirigenten wollten den Hartl nicht machen, und ich dachte, der Markus vielleicht. „Ja passt, nehmen wir“, hat er gesagt. Das Bruckner Orchester und der Markus gehören zu den wenigen, die fit genug dafür sind.

Sie haben beim Konzert in Köln vor mehr als 1000 Besuchern ein Statement zum Ukraine-Krieg abgegeben. Wollen Sie politisch aktiv werden?

Nein! Ich äußere mich zur aktuellen Lage, weil sie mich belastet. Ich habe Freunde aus der Ukraine, die jetzt nicht mehr heim können, nicht mehr wissen, wohin. Wir haben mit Armin Wolf und Peter Filzmaier ein Benefizkonzert organisiert. Die Vorstellung, nimmer heim zu können, ist jetzt, wo ich mich so auf zu Hause freue, katastrophal.

Mit MARTIN GRUBINGER sprach Eva Hammer