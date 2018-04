Das gewisse Zubehör

Wenn es um das perfekte Styling geht, geben passende Schuhe, Tasche, Schmuck und Brille dem eigenen Outfit den letzten Schliff. Erst die richtigen Accessoires machen den persönlichen Look komplett. Was ist typgerecht, was trägt man diese Saison und wie kombiniert man die Trend-Accessoires? Lassen Sie sich inspirieren ...

Text: Martina Rieder-Thurn

Der Begriff Accessoires kommt aus dem Französischen und bezeichnet „Zubehör“ oder eine „Nebensache“. Gar nicht nebensächlich sind Accessoires allerdings, wenn es um das perfekte Styling geht. Gut und typgerecht gewählt, können Sie Persönlichkeit und Typ zur Geltung bringen und die Trägerin auch trendmäßig in Szene setzen. Nicht passende oder zu üppig gewählte Accessoires können selbst das schönste Outfit verderben. Also ist hier Stilsicherheit und Fingerspitzengefühl gefragt. Fürs Büro oder ein Treffen mit Freunden danach steht stilvolles Understatement samt praktischem Nutzen im Vordergrund. Dezente Accessoires genügen. Sie sollten das Outfit ergänzen und unterstreichen und sich nicht in den Vordergrund stellen. Schlichte Schmuckstücke wie kleine Ohrstecker, zierliche Gold- oder Silberkettchen mit einem kleinen Anhänger oder eine zarte Perlenkette erfüllen diese Aufgabe ausgezeichnet. Eine Investition in hochwertigen Echt-Schmuck kann sich lohnen. Auch die schlichte, edle Basistasche darf hochwertig sein. Schwarz, Dunkelbraun oder Dunkelgrau bis Blau – je nach Farbtyp und Garderobe – passen sich ausgezeichnet dem Look an und lassen sich gut mit jedem Outfit kombinieren. Seidentücher und –schals sind eine zusätzliche – auch farbliche – Ergänzung und zeigen sich in dieser Saison in den schönsten Klassik-Mustern. Zum besonderen Anlass kann man sich und seine Accessoires etwas mehr in Szene setzen, ohne deshalb zu übertreiben. Der Schmuck funkelt dann mehr, die Tasche ist farbiger und kleiner, das (Schulter)Tuch seidig-fließend.

Schmuckes Auffallen

Schmuck gehört zu den beliebtesten Accessoires überhaupt. Und die Auswahl ist riesig. Inzwischen überzeugen auch bei Modeschmuck die Qualität und das Design und so findet jede Frau das passende Accessoire in ihrer Preisklasse. Typgerecht wirkt kleiner, feiner Schmuck bei zarten, kleinen Frauen. Auffällige große Ketten, Ringe und Armbänder wirken besonders gut an weiblicheren, größeren Frauen. Bei den Ohrringen unterscheidet man zwischen dezenten Ohrsteckern, Creolen in verschiedenen Größen und hängenden Ohrringen. Länglicher und tropfenförmiger Schmuck lässt das Gesicht der Trägerin etwas länglicher und schmäler wirken, wogegen runde Formen eine rundliche Gesichtsform unvorteilhaft betonen können. Diese Saison sind auffällige Statement-Ohrringe, opulente Ketten und glitzernder Haarschmuck angesagt. Mutige tragen diese Teile auch tagsüber, ansonsten passt Auffälliges perfekt zum Ausgehlook.

Auch bei Ketten gilt: je zarter der Körperbau, umso zarter sollte das Schmuckstück sein. Besonders angesagt sind immer noch Statement-Ketten, die mit extravaganten Designs punkten. Bei der Länge der Halsketten ist die Auswahl groß. Es gibt kurze, halsnahe Ketten, V-förmige Ketten mit verschiedensten Anhängern oder lange Ketten, die statt dem Dekolleté die Oberweite zusätzlich betonen. Auch ein dünnes Armkettchen ist ein tolles Alltags-Accessoire, das zu jedem Outfit passt. Große Statement-Armreifen in verschiedensten Farben, Formen und Designs liegen diese Saison besonders im Trend.

Comeback der Bauchtasche

Die Schuhmode ist vielfältiger denn je. Der Schuh rückt mit detailverliebten Verzierungen und variantenreichen Ausführungen in den Fokus der Mode. Die vorherrschenden Trends decken dabei jede Vorliebe und verschiedenste Stile ab. Dabei gilt: Stilbruch ist angesagt! Zum femininen Kleid trägt die modische Frau sportliche Sneakers oder lässige Slip ons. Ist das Outfit ohnehin schon etwas sportiver, dürfen es auch feminine Absatz-Sandaletten oder Pumps sein. Casual Look wird mit Glamour-Elementen gemixt und somit aufgewertet, feminine Styles mit sportlichen Partnern alltagstauglich gemacht.

Für jedes Outfit und jeden Anlass gibt es die passende Tasche. Ob feminine Henkeltasche, sportliche Umhängetasche, elegante Clutch oder trendige Bucket Bag (Beuteltasche) liegt nicht nur am persönlichen Stil, sondern oft auch am praktikablen Einsatzbereich. Denn so eine Damenhandtasche muss schon einiges in sich aufnehmen – und dabei auch noch schön aussehen. Da trifft es sich gut, dass die Taschen dieser Saison auch bunt und reich verziert daher kommen und zumindest nicht nach „praktisch“ aussehen. Frühlingsgefühle inklusive… Fashion-Verliebte haben den neuen Taschentrend bereits entdeckt: Bauchtaschen erleben ein großes Comeback und werden sowohl in der Taille oder lässig-schräg über Oberkörper getragen.

Die Designer lieben es diese Saison, unsere Taille mit Gürtel in Szene zu setzen: egal, ob im Maxi-Gürtel-Look als auch mehrfach lässig als schmaler Ledergurt um die Taille gebunden. Wir schmeicheln unserer Silhouette, indem wir Gürtel über Kleider, Westen und Blazer tragen. Coole Gürtel machen auch Sommerpullis und Blusen zu Hinguckern.

Die Sonnenbrille ist das absolute It-Piece in der warmen Saison. Eine typgerechte Brillenwahl treffen Sie, wenn Sie ein Brillengestell wählen, das einen Gegenpol zu Ihrer Gesichtsform setzt. Also zum eher rundlichen Gesicht eine kantige Brille und umgekehrt. Im Trend liegen aber runde Brillen. Die Rahmen sind etwas dünner als zuletzt. Bei den angesagtesten Modellen werden gerne verschiedene Materialien kombiniert.

IMAGE CONSULTING

Ing. Martina Rieder-Thurn

Farb- und Stilberatung

Style-Beratung

Palais Zollamt, Zollamtstraße 7, 4020 Linz

Tel. 0732/946208

www.image.consulting.at