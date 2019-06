Das gewollte Scheitern in Perg

Wenn es einen nicht selbst betrifft, kann scheitern wirklich heiter sein. Der Kulturhof Perg lädt im heurigen Sommer dazu ein, dem Ensemble rund um Regisseurin Julia Ribbeck — ganz offiziell und gewollt — bei einem Verhau zuzuschauen.

Auf dem Programm der Sommerproduktion steht heuer „Mord auf Schloss Haversham“, besser bekannt unter dem englischen Originaltitel „The play that goes wrong“. Die Komödie der drei Autoren Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields feierte 2012 in London ihre Uraufführung, inzwischen ist sie auch am Broadway ein Publikumsrenner.

Ganz im Sinne von Agatha Christie will eine ambitionierte Theatergruppe ein klassisches englisches Kriminalstück zur Aufführung bringen. Als dann ein Mord passiert, ist alles da, was es für einen vergnüglichen britischen Abend braucht.

Auf der Perger Bühne sind neben Ribbeck selbst Nadine Breitfuß, Thomas Bammer, Björn Büchner, Martin Dreiling uvm. zu sehen.

Premiere feiert „Mord auf Schloss Haversham“ am 18. Juli, Karten gibt es unter der Tel. 0677/61600890.

*

Vorstellungen: 24. bis 27. Juli; 1.,2., 7. bis 10. und 14. August, jeweils um 20 Uhr.