Das It-Girl des Rokoko tanzt

Das turbulente Leben der Tochter von Maria Theresia ist Inhalt des neuesten Wurfes von Tanzdirektorin Mei Hong Lin am Linzer Musiktheater. Am Samstag feiert „Marie Antoinette“ von Walter Haupt seine Uraufführung.

Mei Hong Lin wollte sich einem Thema widmen, das mit Österreich zu tun hat. Gefunden hat sie sich im Leben der Marie Antoinette, die als 14-Jährige an den französischen Hof „verschachert“ wird, um dort den künftigen König zu ehelichen. Ungeliebt und zur Untätigkeit verdonnert, beschäftigt sie sich mit Mode, Frisuren … und wird zum „It-Girl des Rokoko, zur Modeikone, zum Popstar“, sagt Dramaturgin Katharina John. Doch irgendwann fällt ihr Image in der vor-revolutionären Zeit, ihre Einsichten, ein weniger verschwenderisches Leben zu führen, kommen zu spät. Am 16. Oktober 1793 wird sie am heutigen Place de la Concorde in Paris enthauptet.

„Ich habe durch diese Arbeit Marie Antoinette lieben gelernt“, sagt Mei Hong Lin: „Und ich wollte von Anfang an ein psychologisches Drama über diese Frau machen.“ Die österreichische Prinzessin, die zur französischen Königin wurde, habe „einen Reifeprozess durchgemacht“, so die Choreografin: „Es gab in ihr eine andere Revolution als die französische.“ Dargestellt wird Marie Antoinette je nach Lebensphase von drei Tänzerinnen — Núria Giménez Villarroya, Kayla May Corbin und Andressa Miyazato —, die auch miteinander agieren.

Die musikalische Leitung hat Kapellmeister Marc Reibel über, die Musik kommt von Klangwolken-Erfinder Walter Haupt: „Es ist ein großes symphonisches Orchesterwerk geworden.“

„Man wird auch Gelbwesten erblicken“

Neben Tänzern des Musiktheaters tummeln sich auf der Bühne des Großen Saales auch noch Kinder der OÖ Tanzakademie am Landestheater und Linzer Bürgerinnen und Bürger. „Das Stück greift schon auch die momentane Situation in ganz Europa auf“, so John. Da werde auch dem Volk Platz gegeben. „Man wird auch die eine oder andere Gelbweste erblicken.“mmo

3., 6., 10., 17., 20. und 23. April; Karten: 0732/76 11-400