„Das kann niemand nachvollziehen“

Schon ehe gestern Nachmittag nach mehrstündiger Debatte die Abgeordneten über den von der SPÖ eingebrachten und von der FPÖ unterstützten Misstrauensantrag gegen die Bundesregierung abstimmten war klar: Eine vor wenigen Tagen noch völlig denkunmögliche Allianz aus Roten und Blauen stürzt Kurz und seine erst vor wenigen Tagen umgebildete Regierung.

Um 16.14 Uhr stand fest: Eine Mehrheit der anwesenden Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und der Liste Jetzt sprach der Regierung das Misstrauen aus. Wenige Minuten später zog die gesamte Bundesregierung aus dem Hohen Haus aus. Dann lag es an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, den nächsten Schritt zu setzen. Die erste von der Verfassung vorgegebene Maßnahme: Van der Bellen muss eine Person als Bundeskanzler ernennen, die wiederum in Absprache mit dem Bundespräsidenten eine Regierung zusammenstellt.

Bis zur Angelobung dieser neuen Regierung ist das bisherige Kabinett formal im Amt — womit sogar Kurz als Kanzler Österreich heute beim EU-Gipfel vertreten könnte.

Der Bundespräsident gab dann nach Redaktionsschluss — nachdem er zuvor mit Vertretern aller Parlamentsparteien Gespräche geführt hatte —eine Stellungnahme ab.

In der gut dreistündigen Debatte vor der Abwahl hatten rote und blaue Redner zu erklären versucht, warum die Regierung drei Monate vor der ohnehin schon fixierten vorzeitigen Neuwahl nicht im Amt bleiben dürfe. Auf den Punkt gebracht: Es gebe kein Vertrauen zu Kurz, sein „Handeln hat nichts mit Verantwortung zu tun“, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Sie attestierte dem Kanzler einen „schamlosen, zügellosen und verantwortungslosen Griff nach der Macht“, er stelle „das Ich über das Wir“. Bei der Umbildung der Regierung sei die Opposition nicht eingebunden worden. Der neue geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl unterstellte Kurz, dass der mit seiner Auswechslung als Innenminister den eigenen Machtbereich ausweiten wollte.

Bei der ÖVP stießen die Vorhaltungen auf völliges Unverständnis. Bekanntlich wurden nach dem Ibiza-Video die FPÖ-Minister gegen Experten ausgetauscht — und, so hielt Kurz der SPÖ und auch der FPÖ entgegen: Es habe gegen diese Experten keine kritischen Stimmen gegeben. „Wirklich nicht verstehe“ er daher, dass als Reaktion auf das EU-Wahlergebnis vom Sonntag der Misstrauensantrag auf die gesamte Bundesregierung ausgeweitet wurde. „Das kann niemand im Land nachvollziehen“, so der ÖVP-Chef.

In dieses Horn stieß auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger: „Die SPÖ handelt gegen das Volks und gegen den Willen des Bundespräsidenten“, man finde „niemanden in der Bevölkerung, der das goutiert“, so Wöginger zum Misstrauensantrag. Es gehe „um Wahltaktik zum Schaden Österreichs“, so der ÖVP-Klubobmann, um an die Adresse von SPÖ und FPÖ festzuhalten: „Es ist heute ein Tag, den sich dieses wunderbare Land nicht verdient hat“.

Neuwahlantrag eingebracht

Gemeinsam haben ÖVP, SPÖ, FPÖ und Neos im Parlament gestern den Neuwahlantrag eingebracht, der aber noch keinen Wahltermin enthält. Der sollte im Juni fixiert werden.