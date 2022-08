„Das Klima am eigenen Körper spüren“

VOLKSBLATT: Sie arbeiten schon lange am Theater Phönix, die letzten 20 Jahre als leitende Dramaturgin. In der Theaterwelt eine ungewöhnliche Treue. Was bindet Sie?

SILKE DÖRNER: Ja, das ist ungewöhnlich. (lacht) Aber ich wäre nicht hier geblieben, wenn ich mich nicht auch nach all den Jahren immer noch so wohlfühlen würde. Schon als ich 1995 zum ersten Mal im Phönix war, war ich begeistert. Ich stand schüchtern und aufgeregt vor Georg Schmiedleitner und Ferry Öllinger und habe gefragt, ob sie eine Dramaturgin brauchen könnten. „Sicher, wir brauchen immer gute Leute!“, war die Antwort. Und dann haben wir gequatscht und viel gelacht. In der Tat war es das angenehmste und bei Weitem lustigste „Vorstellungsgespräch“, das ich je hatte. Was mich an das Phönix bindet? Genau dieser Schlag von Menschen, der Teamgeist, die uneingeschränkte Offenheit, der Humor, der Wille zu kritischem Denken und die Bereitschaft zur Veränderung, die Fähigkeit, mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln künstlerische Visionen zu verwirklichen. Ich habe hier von den Besten gelernt, jetzt freue ich mich darauf, diesem Haus und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern etwas zurückgeben zu können.

In einem Interview bescheinigten Sie kürzlich dem Theater – gemeint wohl etablierte Großbühnen – ein „elitäres, verstaubtes Image“. Hat Theater das? – Inklusive der möglichen Gefahr, die eine „antielitäre“ Pose birgt?

Das war überhaupt nicht auf etablierte oder andere Bühnen bezogen, sondern darauf, wie viele Menschen, egal welchen Alters, das Medium Theater sehen. Letzthin traf ich einen guten Freund, er ist Landwirt und ausgemachter Opernliebhaber, und hat sich darüber beklagt, dass er diese Leidenschaft vor seinen Freunden permanent rechtfertigen muss. „Was schaust dir denn so was Verstaubtes an? Da versteht man ja eh nix?“, das sind so die Reaktionen. Viele Leute fürchten, dass sie dem Geschehen auf der Bühne nicht folgen können, dass es notwendig sei, vor einem Theaterbesuch die Inhaltsangabe des Stückes zu googeln. Oder auch dass sie sich langweilen könnten mit Stücken, die mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel haben. Die Klassikerinterpretationen, die wir hier seit 30 Jahren zeigen, beweisen allerdings, dass diese Furcht absolut unbegründet ist.

Mein „Erweckungserlebnis“, was Theater betrifft, war eine ungemein poppige, packende Inszenierung von Schillers „Räuber“ im Phönix. Ewig her, ein gutes Vierteljahrhundert. Das Phönix bemüht sich offensichtlich schon länger um eine „Entstaubung“ von klassischen Stoffen?

Auch eines meiner Schlüsselerlebnisse, ich war in dieser Produktion als Regieassistentin tätig, und noch heute schwärmen Menschen von diesem Theatererlebnis. Ja, genau, „Entstaubung“ trifft es ganz gut. Verschlankungen des Personals auf der Bühne, rigorosere Strichfassungen, originellere Bühnenbilder: Anfänglich auch aus einer Not heraus: Wie spielt man einen Shakespeare mit maximal sechs oder acht Darstellern und Darstellerinnen? Diese Interpretationen sind fast zu einer Marke geworden. Und – ein weiterer wichtiger Aspekt: die Klassiker ins Hier und Jetzt ziehen, aktuelle Bezüge herstellen, die Zeitlosigkeit unterstreichen.

Was unbedingt neu sein soll unter Ihrer Theaterleitung ist eine Diversität, die sich auch in einem neuen Ensemble ausdrücken soll. In diesem Sinne ein „Volkstheater“, das mehr reales Leben, die verschiedenen Menschentypen abbilden soll. Plakativ gefragt: Weniger weiße alte Männer auf der Bühne?

Schauen Sie, es ist doch keine neue Erkenntnis oder die Interpretation einer Einzelnen, dass sich unsere Gesellschaft gerade in den letzten 20 Jahren stark verändert hat. Über 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen, mittlerweile über 24 haben einen Migrationshintergrund, und das binäre Geschlechtermodell ist in Auflösung begriffen. Wenn das Theater Spiegel der Gesellschaft ist – und das ist es seit mehr als 2500 Jahren – muss es doch dieser Veränderung Rechnung tragen, oder nicht?

Der Spielplan, das Ensemble, ebenso die neu entwickelten Formate sollen dieser Vielfalt auf jeden Fall gerecht werden. Diversität oder Vielfalt sind für mich durchweg positiv besetzte Begriffe. Es wird doch niemandem etwas weggenommen, im Gegenteil, Vielfalt bereichert unser aller Leben. Und das ist ja das Schöne und herausstechende Merkmal der Vielfalt: sie schließt ein und nicht aus. Die Antwort also auf Ihre plakative Frage: Das gilt natürlich auch für die alten weißen Männer auf der Bühne! Und natürlich spielt unser Standort an der Wiener Straße – für mich eine der lebendigsten Straßen in Linz – eine wichtige Rolle. Wir wollen das Phönix auch verstärkt für unsere direkten Nachbarinnen und Nachbarn öffnen.

„Neues“ Theater soll auch in der „Klimazone“-Reihe stattfinden. Können Sie erläutern?

Theater ist ja immer auch ein Ort der Begegnung, ein Ort des direkten Austausches. Aber es gibt viele Menschen, die sich dort – aus welchen Gründen auch immer – nicht wiederfinden oder willkommen geheißen fühlen. Mit Peter Androsch habe ich deshalb nach einem Format gesucht, dass neue Zugänge schafft. „Klimazone“ setzt auf Sinneserleben statt auf Sprechtheater. Es wird nicht über das Klima gesprochen, sondern das Klima ist der Hauptakteur, es wird erlebbar gemacht. Das Klima kann man also am eigenen Körper spüren. Sprachbarrieren fallen weg, auch Menschen mit Beeinträchtigungen, etwa einer Hörschädigung, können das erleben. Im Phönix:Studio wird diese besondere Produktion während der ganzen Spielzeit zu sehen sein.

Die Saison eröffnet mit „Antigone“. Der Kampf, dem Bruder ein ordentliches Begräbnis zu ermöglichen. Was erwartet das Publikum? Wie allgemeingültig ist die Figur der Antigone, wie zeitgemäß?

Es war ein lang gehegter Wunsch von mir, „Antigone“ auf die Phönix-Bühne zu bringen. Mit der Autorin und Regisseurin Katja Ladynskaya haben wir die perfekte Künstlerin für die Umsetzung gefunden. Sie hat eine unglaublich schöne und berührende Fassung erstellt, die natürlich auch beeinflusst worden ist von ihrer Tätigkeit als Friedensaktivistin seit Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine Ende Februar. In „Antigone“ begegnen wir vielen Themen, die leider derzeit von erschreckender Aktualität sind: Widerstand, Propaganda, Machtmissbrauch. Ich möchte jetzt noch nicht allzu viel verraten, das Publikum bekommt eine Klassikerinterpretation, die das 2500 Jahre alte Drama in die Gegenwart holt und dessen Aktualität herausstreicht.

„Nach“ Corona – das Virus noch immer auf der Lauer – haben viele Menschen noch wenig Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen. Wie sehen Sie die Zukunft der Kunstform Theater? Oder sollte das Theater zum mindestens 100. Mal für tot erklärt werden?

Bisher ist das Theater immer wieder „auferstanden“. Das wird auch dieses Mal so sein. Wenn die letzten zwei Jahre eines gezeigt haben, dann dass Kunst und Kultur Lebensmittel sind, nicht Luxusgut. Das gemeinsame, unmittelbare Live-Erlebnis in Echtzeit haben wir alle vermisst. Mit Sicherheit hat sich das Theater durch die Corona-Krise verändert, man denke an die vielen Streaming-Formate, die Einzug gehalten haben und teilweise fortgeführt werden. Aber ich denke, dass man aus jeder Krise auch Nutzen ziehen kann, durch verstärkte Reflexion, verstärktes Hinterfragen.

Interview: Christian Pichler