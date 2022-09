Das Leben ist ein Fake. Der Tod auch

„Ich werde bald Selbstmord begehen“, mit Frage ans Publikum: „Möchte jemand mit mir in den Tod gehen?“ Totenstille. „norway.today“ feierte am Sonntag auf der Studiobühne des Landestheaters Premiere. Der Schweizer Autor Igor Bauersima verfasste im Jahr 2000 das Jugenddrama als Auftragswerk. In den Folgejahren wurde es zum meistinszenierten Stück auf deutschen Bühnen und in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Freigegeben ab 14 Jahren, dient es oft als Lehrstück im Unterricht. Schulklassen waren auch an der Studiobühne Premierengäste.

Juli sucht im Internet jemanden, der mit ihr von einer Klippe in den Tod springen möchte. Sie findet in August den idealen Gefährten. „Lang lebe der Tod“, vergnügt, doch mit zielgerichteter Ernsthaftigkeit, gehen die beiden an den geplanten Selbstmord heran, weil das Leben sowieso nur Fake ist, und ein Fake ja ist, was nicht ist, also eigentlich alles.

Man trifft sich an einem Fjord in Norwegen, um gemeinsam von der Klippe zu springen. Zehn Sekunden etwa würde es dauern bis zum Aufprall, eine wahnsinnig lange Zeit vor der Ewigkeit, und wie geht das mit dem letzten Gedanken? Ein Nordlicht erscheint, August beginnt, die Natur und sich selbst wahrzunehmen.

Nils Thomas ist Denker, ein gesprächiger Selbstzweifler, der bald schon das Vorhaben hinterfragt, dem sich die Welt, sein bisheriges Leben und eine mögliche Zukunft neu auftut. Isabella Campestrini als Juli bleibt hinter ihren Mauern, für sie zählt das Tun im Augenblick. Juli will August sterben sehen, mit Gewalt die Klippe hinunterstoßen. Sie ist es aber auch, die zärtliche körperliche Nähe sucht und gibt. Feinfühlig inszeniert Regisseurin Swaantje Lena Kleff die Liebesszene, die zum Game-Changer für beider Blick auf Leben und Tod wird. Doch bevor Gefühle, Reflexionen allzu nahe gehen oder Gespräche zu sehr in die Tiefe, gilt es, eine Videobotschaft für die Nachwelt zu posten. Bloß, was und wie soll die Message lauten? Ein Gustostück an Schauspielkunst, wenn auch etwas lang, als die Protagonisten Varianten der Selbstdarstellung auf den üblichen Oberflächen probieren.

Das Nordlicht gesehen, Liebe oder so was Ähnliches erlebt, total verändert gehen die beiden ab. „Lass uns diesen Ort verlassen“, offen bleibt, in welche Richtung.

Auf der Bühne von Anne Horny verformen sich diffuse Spiegel zu Rampen mit Aufstiegen, eine Höhle mit Neonaufschrift zeigt einen (Aus-)Weg, allgegenwärtig droht der Abgrund.

Vor dem Hintergrund drastischer YouTube-Settings wirkt das Stück ein wenig in die Jahre gekommen und pädagogisch recht wertvoll. Die zwei jungen Menschen aber leben im Jetzt, großartige Schauspieler auf der Reise ins Innenleben der Teenager. Betroffenheit beim reiferen Publikum, verhaltener Applaus von den Kids.