Das Leben ist eine Drehscheibe

Von Mariella Moshammer

Die Studiobühne des Linzer Landestheaters ist ein Kaninchenloch. Man hüpft hinein und lässt sich überraschen. Hier finden Experimente Platz. Ein ebensolches haben Schauspielerin Ines Schiller und Regisseurin Ruth Messing mit „Metropolinz“gewagt. Premiere feierte das einstündige Stück am Freitag.

Der Titel könnte auch „Lerne deine liebsten Schauspieler kennen“ lauten, denn Ines Schiller gibt Einblicke in ihr Leben, spielt ihre rebellische Linzer Stadtwerkstadt-Jugend in Doc Martens, die Suche nach dem leiblichen Vater, das Leben im großen Berlin, die Rückkehr zu Altem und zu alten Mustern. Oder war im Leben der Figur Iris Goethe alles doch ganz anders, als in jenem Schillers? Das Spiel mit den schier endlosen Möglichkeiten von Erinnerungen gelingt sehr gut und auch die Intensität, die Schiller und die Musikerin Maria Deopátria Altreiter-Silva an den Tag legen, beeindruckt das Publikum. Weniger geglückt sind die teils willkürlich wirkenden Verknüpfungen zu den — meist — politischen Ereignissen, die die dahinfließenden Jahre prägen und die Protagonistin am Ende via Drehscheibe wieder zu ihrem 17-jährigen Ich bringen.