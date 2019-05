Das Londoner Final-Derby in Baku zieht auch den LASK in seinen Bann

Von Roland Korntner

„Wir werden alle mit einem blauen Chelsea-Shirt vor dem TV-Fernseher sitzen“, meinte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner mit einem Augenzwinkern. Der Grund ist klar. Gewinnen die „Blues“ zum zweiten Mal nach 2013 die Europa League, dann profitiert der LASK nämlich ganz massiv davon. Weil Chelsea (im Gegensatz zu Arsenal) die Qualifikation für die Champions League schon über die nationale Meisterschaft geschafft hat, würde der in der Königsklasse reservierte Platz für den Europa-League-Champion frei werden. Dadurch würden einige Klubs im Bewerb aufrücken, die Linzer von der zweiten in die dritte Qualifikationsrunde. Der gravierende Unterschied: Scheitert man in dieser, spielt man automatisch in der Gruppenphase der Europa League, die Millioneneinnahmen garantiert, weiter. Ein K.o. in der zweiten Quali-Runde würde hingegen nur eine zweite Chance in der 3. Quali-Runde der Europa League bedeuten.

Positiv: Die Wettbüros sehen den FC Chelsea als leichten Favorit. Dessen nicht unumstrittener Trainer Maurizio Sarri könnte wie Superstar Eden Hazard sein letztes Match für den Klub bestreiten. Vor dem Belgier ist auch der Gegner gewarnt: „Er ist ein Spieler für entscheidende Momente, wie es sonst nur Messi, Ronaldo, Neymar oder Salah sind. Hazard ist für mich einer der fünf besten Fußballer auf der Welt“, meinte Arsenal-Coach Unai Emery. Er selbst ist wiederum der Europa-League-Spezialist schlechthin und hat diese mit dem FC Sevilla dreimal in Folge (2014-16) gewonnen.