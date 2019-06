„Das macht mich stolz!“

Von Tobias Hörtenhuber

Zwölf Weltmeisterschaften erlebten die Beachvolleyballer bisher. Wenn Vizeweltmeister Clemens Doppler mit Partner Alexander Horst heute (16) gegen die Italiener Alex Ranghieri/Marco Caminati die „Sandkiste“ am Hamburger Rothenbaum betritt, dann stellt der Oberösterreicher den Rekord von zehn Teilnahmen (in Serie) des Brasilianers Emanuel ein. „Eigentlich bedeuten mir Rekorde nicht viel, aber das ist eine Zahl, die mich stolz macht, weil es von einer hohen Konstanz zeugt“, erklärte der 38-Jährige.

Clemens Doppler im VOLKSBLATT-Gespräch über …

… die spezielle Kraft des WM-Debüts 2001:

„Wir (Partner Dietmar Maderböck/Anm.) sind mit null Druck und Erwartung an den Centercourt in Klagenfurt gekommen. Wir haben das aus Gaudi gemacht. Dieses Gefühl ist extrem tief manifestiert in mir und jedes Mal wenn Leistungsdruck da ist, erinnere ich mich zurück an diese Zeiten, warum ich diesen Sport angefangen habe.“

… das Geheimnis seines Rekords:

„Es ist sich immer gut mit den Verletzungen (drei Kreuzbandrisse, sieben Knie-OPs) ausgegangen (lacht). Das Um und Auf ist das Team rundherum. Und da hat sich außer den Partnern (7/Anm.) nicht viel verändert. Neben der Familie sind die Sponsoren das Wichtigste.“

… die Erwartungen bei der WM 2019:

„Wir erwarten genauso wenig wie in Wien (2017/Silber, Anm.). Das Minimalziel ist, die Gruppe zu schaffen. Dann werden die Karten neu gemischt. Aber wir gehören, wie vor zwei Jahren, nicht zum engeren Favoritenkreis, aber das ist eine Ausgangssituation, mit der wir seit Jahren gut umgehen können. Wir wollen uns in einen Rausch spielen.“

… das Karriereende:

„Natürlich mache ich mir Gedanken, aber es ist nicht so, dass ich einen Plan B im Ärmel habe, wenn ich 2020 (Olympia/Anm.) aufhören sollte. Es kommt immer darauf an, was macht der Körper, was macht der Geist, können wir international mithalten. Hat das einen Überhang zum Positiven, dann mache ich weiter.“