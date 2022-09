„Das Massaker des Hungers ist der Skandal unserer Zeit“

Jean Zieglers jahrelanges Engagement zielt gegen den Hunger in der Welt. Am Sonntag, 10.30 Uhr, spricht Ziegler zur Eröffnung des Brucknerfestes im Linzer Brucknerhaus.

VOLKSBLATT: Ihrem Vortrag gaben Sie den Titel „Das tägliche Massaker des Hungers — wo ist Hoffnung?“. Demnach ist Hunger kein „Schicksal“, sondern menschengemacht.

JEAN ZIEGLER: Das tägliche Massaker, das der Hunger an vielen Tausenden von Menschen auf einem Planeten verübt, der vor Reichtum überquillt, ist der absolute Skandal unserer Zeit. Von allen Menschenrechten ist das Recht auf Nahrung dasjenige, welches sicherlich am häufigsten, am zynischsten und am brutalsten verletzt wird. Der Hunger ist ein organisiertes Verbrechen. Die Food and Agriculture Organization (FAO, Anm.), die Organisation der UNO für Ernährung und Landwirtschaft, veröffentlicht alljährlich die Opferzahlen. 2021 starb alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Weltweit 874 Millionen Menschen sind permanent schwerstens unterernährt.

Hinter dem Wort „Verhungern“ verbirgt sich eine konkrete Hölle.

Die am Ende des Verhungerns stehende Agonie ist eine der fürchterlichsten und schmerzhaftesten Todesarten, die es gibt. Zunächst verbraucht der Körper seine Reserven an Zucker und dann an Fett. Die Kinder werden lethargisch. Sie verlieren rasch an Gewicht. Das Immunsystem bricht zusammen. Durchfälle beschleunigen die Auszehrung. Mundparasiten und Infektionen der Atemwege verursachen schreckliche Schmerzen. Dann beginnt der Raubbau an den Muskeln. Die Kinder können sich nicht mehr auf den Beinen halten. Wie kleine Tiere rollen sie sich im Staub zusammen. Ihre Gesichter gleichen Greisen. Dann folgt der Tod.

Die FAO sagt, die weltweite Landwirtschaft könne problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren. Vier Milliarden mehr als aktuell auf der Erde leben.

Lediglich zehn Unternehmen – darunter Aventis, Bayer, Pioneer und Syngenta – beherrschen ein Drittel des Saatgutmarktes, dessen Umsatz mit 23 Milliarden Dollar im Jahr beziffert wird, und 80 Prozent des Pestizidmarktes, dessen Umsatz man für 2021 auf 28 Milliarden Dollar schätzt. Fünf Unternehmen teilen 77 Prozent des Düngermarktes unter sich auf: Bayer, Syngenta, BASF, Cargill und DuPont. Dieselben Marktpotentaten bestimmen im Wesentlichen auch über Transport, Versicherung und Vertrieb der Nahrungserzeugnisse. An den Börsen für Agrarrohstoffe setzen ihre Trader die Preise für die wichtigsten Nahrungsmittel fest. Die Kosmokraten beherrschen den Lebensmittelmarkt. Ihre Ideologie ist eine neoliberale Wahnidee: die totale Befreiung und Selbstregierung des Marktes. Die Konzernmogule und ihre Kommunikationsfritzen hassen das universelle Menschenrecht auf Nahrung.

Der Welthunger hat komplexe Ursachen, von konkreter Profitgier bis zum immer fataler sich auswirkenden Klimawandel.

Grundnahrungsmittel wie Reis, Getreide und Mais, die 75 Prozent des Weltkonsums decken, werden an der Börse gehandelt wie jede andere Ware auch. Die Nahrungsmittel- und Finanzkonzerne erzielen astronomische Spekulationsgewinne und treiben die Weltmarktpreise in die Höhe. Eine weitere Ursache ist der Landraub. Durch langfristige Mietverträge, Korruption und manipulierte Bodenpreise kaufen Finanzkonzerne Ackerland in der Dritten Welt auf. Sie pflanzen dort Blumen, Gemüse und Früchte für den Export in die Industrienationen an. Die Bäuerinnen und Bauern werden verjagt in die Elendssiedlungen der Großstädte. 2021 haben Kosmokraten auf diese Weise allein in Schwarzafrika 43 Millionen Hektar Nutzfläche (ca. die Fläche Deutschlands und Frankreichs zusammen, Anm.) erbeutet.

Aktuell bedroht zusätzlich der Angriffskrieg des Massenmörders Wladimir Putin, wie Sie ihn nennen, das Leben von Millionen Menschen in der 3. Welt.

Schreckliche Hungersnöte drohen in den ärmsten Ländern, die von ukrainischen Getreideexporten abhängig sind. Zum Beispiel in Ägypten, einem der größten Getreideimporteure der Welt. Ägypten importierte vor dem Krieg jährlich rund 12 Millionen Tonnen Getreide, 65 Prozent davon aus der Ukraine. Das Grundnahrungsmittel, dessen Preis zur Hälfte vom Staat subventioniert wird, ist das Fladenbrot. Ägypten hat gegenwärtig Vorräte für vier Monate. Dann werden die Getreidepreise explodieren und der Staat wird sie nicht mehr bezahlen können. In den Kellern ukrainischer Städte verhungern Menschen. Ihr qualvolles Sterben ist Vorbote des „Tsunamis der Hungersnöte“, den UN-Generalsekretär António Guterres im März voraussagte.

Sie sind seit Jahren unermüdlicher Kämpfer gegen den Hunger. Schaffen wir jetzt noch den Spagat zur „Hoffnung“? Kann Österreich, das sich gerne „klein“ macht, etwas beitragen?

Österreich ist eine kreative, unerhört lebendige Demokratie, wahrscheinlich die lebendigste unseres Kontinents. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Die Verfassung gibt uns alle Waffen in die Hand, um die mörderischen Strukturen, die den Hunger verursachen, radikal zu zerstören. Keine Börse funktioniert im rechtsfreien Raum. Wir können das Parlament zwingen, das Börsengesetz zu ändern und jegliche Spekulation mit Grundnahrungsmitteln zu verbieten. Wir können den Finanzminister verpflichten, dass er im Gouverneursrat des Internationalen Währungsfonds für die Totalentschuldung der ärmsten Staaten der Welt stimmt. Die freien Bürgerinnen und Bürger haben die Kompetenz, morgen früh den internationalen Landraub, finanziert von den öffentlichen Entwicklungsbanken und der Weltbank, sowie das Agrardumping der Europäischen Union abzuschaffen.

Hilfe kann auch erstaunlich einfach sein. Sie nennen ein Beispiel.

Die effizienteste Waffe der UNICEF gegen den Hunger heißt RUTF – die Abkürzung für Ready to-use therapeutic food –, ein Riegel aus Erdnussbutter, angereichert mit Pflanzenöl, Mineralien, Vitaminen und anderen Elementen. Auch schwerstens unterernährte Kinder werden mit ein paar Dutzend RUTF-Riegeln ins Leben zurückgeführt. Aber ein zusätzlicher Kampf steht bevor: Das Welternährungsprogramm der UNO hat seit der Finanzkrise 2008 ein Viertel seines Budgets verloren. Im März 2022 fand die vorläufig letzte Geberkonferenz des Welternährungsprogramms statt, auf der Beiträge in Höhe von 22 Milliarden Dollar gesammelt werden sollten, von denen aber nur knapp vier Milliarden Dollar von den Industriestaaten bewilligt wurden. Wir müssen kämpfen, wir können auch diesen Kampf gewinnen. Alles, was es braucht, ist ein Aufstand des Gewissens.

Sie sind optimistisch?

Ein neues historisches Subjekt entsteht, die planetarische Zivilgesellschaft. Diese ist besonders stark in Österreich. Soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Kirchen, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer stellen die kannibalische Weltordnung radikal infrage. Einziger Motor ist das Identitätsbewusstsein aller Menschen. Ich bin der andere, der andere ist ich. Er ist der Spiegel, in dem ich mich erkenne. Kein richtiges Leben im falschen, nur geteiltes Glück ist erlebtes Glück.

Mit JEAN ZIEGLER sprach Christian Pichler