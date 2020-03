Das Menschsein, die Literatur

Ach, Dankesreden. Das klingt nicht sofort sexy. Doch haben Geistesmenschen wie Christoph Ransmayr daraus eine Kunstform gemacht, die bloße Höflichkeitsfloskeln weit hinter sich lässt.

Der „Erzähler“, wie ihn Ransmayr in „Arznei gegen die Sterblichkeit“ skizziert, eine mythologische Figur: „Denn wer in eine Erzählung aufgenommen wurde, der konnte selbst dann noch jagen, lieben, lachen oder kämpfen, wenn Käfer, Würmer und Aasvögel seine Knochen längst von allem Fleisch befreit hatten oder sein gebleichter Schädel von einem aus dem Dickicht hervorgebrochenen Feind zu den Splittern einer Regenrassel zerschlagen worden war.“

Der getragene Ton mag anfänglich irritieren

Der getragene Ton Ransmayrs mag anfänglich irritieren. Doch zeigt der 1954 in Wels geborene Schriftsteller anschaulich, wie Menschsein und Literatur in eins gehen, ja für ihn das eine ohne das andere kaum denkbar ist. „Eine Zierde für den Verein“ hatte einst verächtlich der Bäckermeister den kleinen Christoph genannt. Der Bäckermeister allgewaltiger Boss des Fußballvereins „jenes Dorfes im oberösterreichischen Alpenvorland“, in dem Ransmayr aufwuchs. Ein desaströses Eigentor an jenem Tag, die Schmach saß tief und jahrelang.

Bis Ransmayr den Roman „Eine Zierde für den Verein“ von Marieluise Fleißer entdeckte, darin sein Schicksal gespiegelt. Ein ungeheuerlicher Trost, die Schmach nach der Lektüre „getilgt“.

Die Rede zur Verleihung des Fleißer-Preises hielt Ransmayr im November 2017, in existenzielle Untiefen führt die Dankesrede zum Kleist-Preis 2018. „An der Bahre eines freien Mannes“ eine bestürzende Hommage an den Vater, verquickt mit Heinrich von Kleists „Michael Kohlhaas“. Der Vater ein „Armenschüler“, den die Nazis auf eine Eliteschule schicken wollten, was er ablehnte („ich wollte unter diesen Leuten nichts werden“). Nach dem Krieg hochgeachtet, wurde er Vizebürgermeister für die „christliche Volkspartei“. Der Bürgermeister, „Geistesverwandter einer von SS-Offizieren gegründeten Bewegung“ (später FPÖ, Anm.), intrigierte heftig gegen den Vater. Verdacht der Untreue, U-Haft, alle Anklagepunkte werden später entkräftet. Doch der Vater forderte nach einem milden Urteil völlige Rehabilitierung. Ein endloser Rechtsstreit, das „Drama seines Untergangs“. Nach Jahren der Herztod, noch an der Bahre suchte Ransmayr nach Lebenszeichen: „Aber vor mir lag nur der Leichnam eines freien Mannes.“

Harter Stoff, reichlich Denkfutter

Die erste im Buch abgedruckte Rede die zum Würth-Preis für Europäische Literatur im Mai 2018, „Mädchen im gelben Kleid“: Reise durch Ostafrika, Lehrstück über die Verantwortung Europas. Lernen aus der Geschichte? Ransmayr pessimistisch, heute die „Utopie“ Europa „zuschanden geworden an der Gedankenschwäche und an der Gier seiner regierenden Eliten und ihrer Wähler“. Harter Stoff, reichlich Denkfutter.