„Das Miteinander zeichnet die oö. Mentalität aus“

Bei idealem Wanderwetter lud gestern Landeshauptmann Thomas Stelzer im Rahmen der OÖVP-Kampagne „Sommer des Miteinanders“ zu einer gemeinsamen Wanderung in Straß im Attergau zum Attergauer Aussichtsturm — mit dabei waren rund 300 Teilnehmer aus allen Teilen des Bundeslandes.

Ins Gespräch mit den Menschen kommen

Der Landeshauptmann nutzte die Wanderung, um einmal mehr ausführlich ins Gespräch zu kommen: „Viele Menschen wenden sich an mich, weil sie besorgt auf die nächsten Monate blicken. Der Krieg Russlands und die Ungewissheit über die weitere Preisentwicklung verunsichern. Ich nehme die Sorgen ernst und verstehe, dass die aktuelle Situation viele belastet“, so Stelzer, der bekräftigte, dass die beschlossenen Hilfen der Bundesregierung gegen die Teuerung kräftig seien und schrittweise ausbezahlt würden. „Was es braucht ist allerdings, dass mehr über die Unterstützungen informiert wird. In vielen Gespräche höre ich, dass oftmals noch unklar ist, wann und wie man die Hilfen erhält. Genauso muss laufend evaluiert werden, ob die Hilfen ausreichen — denn auch die Preise sind weiter am Steigen“, hält Stelzer fest. Bei Bedarf müsse es weitere Unterstützung geben.

Stelzer sieht es als zentrale Aufgabe der Politik, in diesen Zeiten Sicherheit und Halt zu geben. Aus diesem Grund steht der Sommer für die OÖVP heuer ganz im Zeichen des Miteinanders, denn „das Miteinander und der Zusammenhalt zeichnen Oberösterreich seit Jahrzehnten aus. Mit der Initiative ,Sommer des Miteinanders’ wollen wir das Miteinander in den Gemeinden weiter stärken und das Netzwerk ehrenamtlicher Hilfe unterstützen“, betont Stelzer. -he-

Die zweistündige Wanderung führte die Wanderbegeisterten auf einem familienfreundlichen Rundweg zum Attergauer Aussichtsturm — dieser wurde um die Jahrtausendwende errichtet, zählt acht Etagen und die oberste Plattform auf 38 Metern Höhe ist über 208 Stufen erreichbar. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit einem herrlichen Rundumblick vom Attergau über das Salzkammergut bis nach Bayern belohnt. Beim gemütlichen Ausklang beim Berghof Danter sorgte nach einer kurzen Ansprache von Landeshauptmann Thomas Stelzer die Unteracher Tanzlmusi für musikalische Unterhaltung.