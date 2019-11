Das sind die vielversprechenden Zutaten für den heutigen (18.55 Uhr) Europa-League-Schlager zwischen dem LASK und PSV Eindhoven, der vor knapp 14.000 Zuschauern — darunter rund 550 Niederländer — über die Bühne gehen wird. Nach dem 0:0 im ersten Aufeinandertreffen brennen die Athletiker auf einen vollen Erfolg: „Wir haben uns eine überragende Ausgangsposition geschaffen, mit einem Sieg können wir die Gruppe spannend machen“, erklärte Trainer Valerien Ismael. Denn dann würden drei Klubs — Sporting gastiert gleichzeitig in Trondheim — um die zwei zu vergebenden Plätze in der Runde der letzten 32 kämpfen.

Vier Spiele sieglos: Krisenstimmung

„PSV hat unglaubliche Qualität in seinen Reihen“, weiß Ismael. Daran ändern auch die Ausfälle der Angreifer Bergwijn, der den LASK vor zwei Wochen vor große Probleme stellte, Lammers und Malen nichts. Klar ist aber auch, dass der Druck bei den seit vier Spielen sieglosen Niederländern liegt. „Bei so einem großen Verein ist dann gleich Krisenstimmung, das macht PSV nicht ungefährlich. Im Gegenteil“, erklärte Ismael. „Aber das Momentum ist auf unserer Seite, wir haben viel Selbstvertrauen, spielen zu Hause vor unseren Fans und wissen, was wir drauf haben.“

Athletiker wollen Gegner mehr beschäftigen

Das wollen die Oberösterreicher nach fünf Meisterschaftssiegen in Folge auch auf der internationalen Bühne unter Beweis stellen. Dazu müsse man die Niederländer mehr beschäftigen als noch vor zwei Wochen, ihnen mehr Probleme bereiten. Zudem dürfe man sich nicht so viele Ballverluste im Zentrum erlauben, wie der Coach erläuterte.

Keine Gedankenspiele: „Bekomme Kopfweh“

Auf Gedankenspiele, was wäre, wenn es kurz vor Schluss noch unentschieden steht, ob man dann alles riskieren würde oder nicht, wollte sich der 44-Jährige nicht einlassen. „Da bekomme ich nur Kopfweh.“ Die Devise lautet wie immer: „Vollgas von der ersten Minute, wir spielen auf Sieg.“ Dem kann sich Thomas Goiginger nur anschließen. „Wir gehen mit einem Flow in dieses Spiel, wollen eine bessere Leistung als im Auswärtsspiel zeigen und werden alles in die Waagschale werfen“, versicherte der Mittelfeldmotor.