Das Monza des Mühlviertels

Von Andy Hörhager

Julbach, das „Meran des Mühlviertels“ sollte wohl eher das „Mühlviertler Monza“ genannt werden. Der 1500-Seelen-Flecken im Bezirk Rohrbach ist heuer erstmals Schauplatz eines Motorrad-Berg-EM-Laufes. Mehr als 200 Helfer werden für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung am 16. und 17. Juni sorgen, „wir haben heuer doppelt so viele Streckenposten, wie sonst“, schildert MSC-Julbach-Vize Bernhard Deschka den Mehr-Aufwandf dank EM-Status. Dieser wird freilich auch mehr Zuschauer an die 2,6 km lange Strecke von der Filzmühle hinauf nach Vorderschiffl bringen. „Wir hoffen auf gut 7000 Fans“, ist Julbachs Bürgermeister Johannes Plattner zuversichtlich. Auch was sein eigenes Antreten im Seitenwagenbewerb angeht. „Wir bringen heuer ein Siegergerät an den Start“, schmunzelt schnelle Ortschef. Der damit in Julbach genau richtig ist, schließlich ist der ganze Ort seit Jahrzehnten Rennsport begeistert. „Bis auf die Goldhaubengruppe ist bei uns in Julbach jeder mit von der Partie, wenn es ums Rennfahren geht“, bestätigt Deschka.

Selbstverständlich ist in Julbach die heimische Bergrennelite geschlossen am Start, die Landshaag-erprobten Christian Wiesinger-Mayr, Andreas Gangl, Wolfgang Gammer, sind ebenso, sowie die Lokalmatadore Thomas Anderl oder seine Freundin und Österreichs schnellste Frau auf zwei Rädern, Tanja Bürscher, am Ablauf.