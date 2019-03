In den kommenden Tagen geht der Fasching in das „grandiose“ Finale – darauf sollte man sich vorbereiten. Damit einem kein Narr ein X für ein U vormachen kann, sollte man das närrische Alphabet kennen – also über den Fasching von Z bis A Bescheid wissen.

Zahlen und Fakten: Heuer ist die fünfte Jahreszeit mit 114 Tagen besonders lang. Der Fasching hat übrigens in Österreich mehr Fans als Gegner, denn das Lager der Faschingsfans ist mit 30 Prozent größer als jenes der Faschingsmuffel (21 Prozent) – den meisten ist er aber egal. Im Schnitt geben die Menschen 53 Euro für ihr Kostüm aus – die Männer mehr als die Frauen: 59 versus 48 Euro. In Deutschland sind rund 3000 Unternehmen mit rund 40.000 Beschäftigten in irgendeiner Weise am närrischen Spektakel beteiligt. Nur ein Beispiel: Rund eine Million Besucher aus aller Welt zieht allein der Rosenmontagszug in Köln jedes Jahr an. Laut Statistik kommen etwa 24.000 Besucher mehr für jedes Grad, das es wärmer ist.

Youtube. Es heißt lediglich, „was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas“. Also passen Sie auf bei allen Faschingsveranstaltungen, die nicht in der US-Spielerstadt stattfinden. Ansonsten könnte die ganze Welt ihre peinlichsten Faschingsmomente auf Youtube nachsehen.

X-Beine. Was Sie immer schon vermuteten, haben auch Studien belegt. Frauen tanzen lieber als Männer. Da aber Mann Frauen nichts von vornherein ausschlagen kann, ist es gut, wenn Tanzmuffel eine gute Ausrede parat haben. Sollten Sie nicht gerade sowieso als Schwerverletzter verkleidet sein, sei ein Verweis auf mögliche X-Beine empfohlen.

Weiberfastnacht. Sie markiert den Übergang vom Sitzungs- zum Straßenkarneval am Donnerstag vor Aschermittwoch. Der Brauch, dass Frauen an Weiberfastnacht den Männern die Krawatten abschneiden, gehört übrigens lediglich zum „Fastnachtsspaß“ in Köln, hierzulande wäre es eher eine Form der Sachbeschädigung.

Villacher Fasching. Wie kaum eine Veranstaltung wurde die Narrensitzungen in der Kärntner Bezirksstadt zum Synonym für heimischen Faschingsspaß. Bereits die erste „Villacher Faschingssitzung“ wurden 1961 vom Rundfunk übertragen. Seit 1963 strahlt der ORF die Höhepunkte der Veranstaltung alljährlich am Faschingsdienstag aus.

Umzug. Im Jahre 1397 wurde der Nürnberger Fastnachtszug erstmals urkundlich erwähnt. Somit ist Nürnberg der älteste Fastnachtsumzug der Welt, der bis heute existiert. Aber bei Weiten nicht der einzige. Auch in vielen oberösterreichischen Gemeinden – von Landeshauptstadt abwärts – ziehen in diesen Tagen Groß und Klein verkleidet durch die Straßen.

Tanzmariechen. Das Tanzmariechen ist eine auf die früheren Marketenderinnen zurückgehende traditionelle Figur im Karneval und kam zunächst nur im Rheinland vor. Mittlerweile gibt es aber diese Garden auch in Oberösterreich und keine Faschingssitzung kommt mehr ohne ihre schwungvollen Einlagen aus.

Sambodrom. Das Sambodrom ist die Tribünenstraße in Rio de Janeiro, in der alljährlich die Sambaschulen im Wettbewerb gegeneinander antreten. Bei den Olympischen Sommerspiele 2016 war das Sambodrom auch Austragungsort für die Bogenwettbewerbe sowie Start- bzw. Zielort für die Gehwettbewerbe und die Marathonläufe.

Rudenkirtag. Seit 200 Jahren wird am Faschingsdienstag der Sierninger Rudenkirtag abgehalten. Neben Musik und Tanz wird dabei besonderes Augenmerk auf die jedes Jahr neugedichteten Gstanzln gelegt, in denen Geschehnisse und Persönlichkeiten des vergangenen Jahres verarbeitet werden. 2013 wurde der Rudenkirtag von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe erklärt.

Quadrille. Die Quadrille ist ein aus Frankreich stammender Tanz, der bei den besseren Wiener Bällen zum festen Bestandteil gehört und meist als Mitternachtsquadrille aufgeführt wird. Sie kann zwar auch als Publikumsquadrille aufgeführt werden, sie ist allerdings nicht vergleichbar mit der Polonaise (siehe P.)

Polonaise. Seitdem Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals 1981 bei seinem deutschen Stimmungslied Polonäse Blankenese das Publikum aufforderte – „Wir ziehen los mit ganz großen Schritten, und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter“ – ist das Lied fester Bestandteil von Karneval, Fastnacht und Fasching. Diese Polonaise hat mit dem historischen Tanz aus Polen nichts gemeinsam.

Opernball. Der Opernball ist jedes Jahr der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison im Wiener Fasching. Er findet immer in der Staatsoper statt, üblicherweise am letzten Donnerstag vor dem Aschermittwoch. Inklusive Mitwirkenden und Mitarbeitern des Hauses bevölkern am Ballabend rund 7000 Menschen die Staatsoper – normalerweise gibt es in der Staatsoper 1706 Sitzplätze.

Nelkensamstag. In Österreich gibt man sich ja oft nur wenig Mühe, in Deutschland hingegen haben die Faschingsfesttage blumige Namen. So beginnt das Faschingsfinale mit dem heutigen Nelkensamstag, morgen ist Tulpensonntag. Der Rosenmontag hat sich bei uns durchgesetzt. Den Abschluss bildet am Rhein dann der Veilchendienstag.

Martinstag. Am 11. November – also am Elfte im Elften – ist um 11:11 Uhr traditionell der Beginn der Faschingszeiten. In zahlreichen Gemeinden übernehmen an diesem ersten Tag der fünften Jahreszeit die Narren das Rathaus. So richtig los geht es aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen ab 7. Jänner.

Lachen … soll gesund sein. Und deshalb ist es auch gut, dass die offiziell lustigste Zeit des Jahres in die Grippezeit fällt. Trotzdem ein guter Tipp: Unter den meisten Kostümen kann man eine lange Unterhose oder dicke Strumpfhose anziehen.

Karnevalsorden. Die Geschichte der Karnevalsorden begann mit dem organisierten Karneval in Köln. Dort wollten die Kölner sich gegen die preußische Obrigkeit auflehnen und brachten durch die Karnevalsorden ihre Geringschätzung militärischen Benehmens und Pomps zum Ausdruck. Mittlerweile sind die Orden eigentlich nur mehr ein Gaudium und kein Protest mehr. Heuer aber sorgte die Verleihung des Karl-Valentin-Ordens in München an den Volksrocker Andreas Gabalier für Schlagzeilen.

Jecken. Jahrzehntelang wurde im österreichischen Fernsehen exemplarisch für die vielen deutschen „Fastnachtsitzungen“ jene aus Mainz übertragen. „Mainz bleibt Mainz“ sollte auch diesseits des Inn deutschen Humor salonfähig machen. Vergeblich. Es scheiterte schon am Ausdruck Jecke – für jene, die es bis heute nicht wissen: Jeck ist der rheinländische Ausdruck für Narr.

Indianer. Wie das Amen in die Kirche, gehört zum Fasching der Krapfen. Eine besondere Variante dieser Mehlspeise ist der Indianer: Zwei ausgehöhlte Biskuit-Halbkugeln werden mit gezuckertem, vanilliertem Schlagobers gefüllt, zusammengesetzt und obendrauf kommt noch eine Schokoladeglasur.

Helau. Der Ruf „Helau“ ist in deutschen Karnevalshochburgen verbreitet. Oft wird er auch mit „ll“ geschrieben. Über seine Entstehung gibt es zahlreiche Erklärungsversuche: Manche behaupten, dass „Helau“ von „Hölle auf“ oder „hel auf“ kommt, manche glauben, dass „Hellau“ von „halleluja“ abzuleiten ist.

Gschnas. Ursprünglich bedeutete Gschnas in etwa „wertloses Zeug“. Heutzutage ist es hingegen die gemütliche Variante des Kostümballs – wobei manch ein Gschnas durchaus auch ein gesellschaftliches Ereignis ist, etwa der jährliche Wilderer-Gschnas.

Fasching. Es gibt viele Namen für die Zeit zwischen Martini und Aschermittwoch: Karneval, Fastnacht, Fasching, oder fünfte Jahreszeit. Aber immer und überall spielen Umzüge, Masken, Musik und das Verkleiden eine Rolle. Berühmt sind etwa die Umzüge in Brasilien oder der Karneval in Venedig.

Ebenseer Fetzenzug. Seit acht Jahren ist der Ebensseer Fetzenzug auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes. Die Teilnehmer, die so genannten „Fetzen“, kleiden sich in alte Frauengewänder, an die Lumpen genäht sind. Sie tragen einen Fetzenhut sowie eine kunstvoll geschnitzte Holzmaske. Wesentliches Element des Fetzenzuges ist das sogenannte „austadeln“ der Zuschauer.

Dekoration für die Faschingsparty kann man sich übrigens leicht selber basteln. Konfetti mit dem Locher, Faschingsgirlanden mit Schere und Tixo. Und die Maske kann man sich aus einem Papierteller machen: Wie gewünscht anmalen, zwei Löcher rein, einen Bindfaden befestigen und dann kann man sie einfach aufsetzen.

Cowboy & Clown. Selbstredend gibt es bei der Verkleidung Moden – und es gibt zeitlose Dauerbrenner. Zu diesen gehören eindeutig Cowboy und Clowns. Und es ist gut, wenn man beide Kostüme hat, dann kann man zumindest sagen: Ich ziehe nie zweimal hintereinander das gleiche Kostüm an.

Ball. Im Sommer gibt es den Fußball, trotzdem ist die eigentliche Ballsaison in der fünften Jahreszeit – fast jeden Abend tummeln sich Tanzwütige in den Wirtshaus-, Pfarr- und sonstigen Sälen. Neben klassischen Faschingsbällen, die in Abendgarderobe besucht werden, finden oftmals sogenannte Kostümbälle statt, für deren Besuch in der Regel das Tragen einer Kostümierung Pflicht ist.

Aschermittwoch. Am Ende der närrischen Zeit steht die Einsicht, dass Umkehr nottut. Der auch symbolisch durch Fasten vollzogene Abschied vom Fleisch in der Fastenzeit soll helfen, sich auf das geistliche Leben und somit auf Gott zu besinnen. Allerdings arten bisweilen Heringsschmäuse zur Sünde aus. Und auch die politischen Aschermittwöche sind meist deftig.