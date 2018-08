„Das Projekt bringt Kenia weiter“

Von Roland Korntner

„Eine aufregende Zeit und eine unglaubliche Erfolgsgeschichte.“ Sagt mit Stefan Köglberger der Geschäftsführer des neu gegründeten „Hilfsvereins Acakoro“, der sich ab sofort um die Weiterfinanzierung des von ihm vor fünf Jahren in Kenia ins Leben gerufenen Hilfsprojekts für Kinder kümmert. Die Acakoro Football Academy bietet derzeit bereits mehr als 140 sozial benachteiligten Kindern, davon mehr als 40 Mädchen, aus dem Korogocho-Slum in Nairobi schulische und fußballerische Ausbildung (plus eine Mahlzeit täglich). „Fußball verbindet, Fußball verändert Leben und für viele dort ist Fußball die einzige Chance. Acakoro ist ein Leuchtturm geworden“, weiß ÖFB-Präsident Leo Windtner, der mit Ehefrau Margret Pernsteiner das Projekt tatkräftig unterstützt. Mit Unicef als Partner oder einem TV-Beitrag auf CNN hat das Projekt auch international für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun haben die ersten Spieler den Sprung in die heimischen Profiligen geschafft. Doch nicht nur darum geht es: „Dieses Projekt ist für Kenia, es bringt uns weiter“, strahlt der nationale Leiter Stanley Okumbi, bis vor kurzem auch Teamchef seiner Heimat.

Vom Tropfen auf den heißen Stein könne keine Rede sein: „Die Kinder sind später Multiplikatoren und werden die Gesellschaft verändern“, so Köglberger. Der jährliche Betrieb kostet 240.000 Euro, um ihn langfristig abzusichern, sollen nach der Erlangung der Spenden-Absetzbarkeit der Abschluss von Patenschaften für Einzelpersonen forciert werden, wie Obmann Willi Prechtl erläutert.

Kontakt:

s.koeglberger@acakorofootball.com