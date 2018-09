Das Schwarz und Weiß der Geschichte unter Puder und Staub

Von Mariella Moshammer

Am Ende wird einer der Führer der Französischen Revolution, Jean Paul Marat, in der Badewanne, die sein Leben geworden ist, erdolcht. Das steht fest, wenn die Insassen einer Heilanstalt seine letzten Stunden auf die Bühne bringen. 1964 in Berlin erstmals gezeigt, ist Peter Weiss‘ Drama „Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade“ per se ein Stück im Stück. In Linz feierte es am Freitagabend im Landestheater Premiere: Gute zwei Stunden, die, trotz guter Leistungen des Ensembles, nicht zu fesseln vermögen und plakativ enden.

Was ist aus der Revolution geworden? Ihre Kinder wurden zu Irren. Manchen klebt der weiße Puder der höfischen Dekadenz noch an, andere verlieren sich im Fanatismus. Auch die Inszenierung von Katrin Plötner hat den Staub der Geschichte abbekommen.

Mit Marat und Sade treffen zwei Weltanschauungen aufeinander. Es entspinnen sich als stärkste Momente des Abends, verbale Dispute, die zeigen, dass sich die Entscheidung zwischen Weiß und Schwarz nicht einfach treffen lässt, dass das Grau dazwischen die Welt ist. „Ich glaube nur an mich selbst“, sagt Sade. „Ich glaube nur an die Sache“, Marat. Dazwischen marschiert der Chor, betet nach, ereifert sich, dreht durch, lässt sich doch mit einem Kübel Wasser wieder in Reih und Glied bringen. Eine Saat ist gelegt.

Das Publikum wird auf Distanz gehalten

Marats Ideen — bis kurz vor Ende trägt er seine rote Badehaube im Jakobiner-Style (äußerst stimmige Kostüme,Johanna Hlawica und eine aufs Wesentliche reduzierte Bühne, Camilla Hägebarth) — werden zum wahrhaftigen roten Faden. Sie manifestieren sich mittels archaischer, monotoner Sprechgesänge (Musik: Markus Steinkellner) in den Köpfen des Volkes, doch auch Sade und Charlotte Corday (Anna Rieser), die Marats Mörderin werden wird, zeigen rote Fahne in Form von Socken und Wollfäden. Es geht soweit, dass Sade, der Namensgeber des Sadismus, sich mit weißem Puder malträtieren lässt. Conférenciers, Moderatoren, Regieassistenten und Ausrufer Katharina Hofmann und Markus Pendzialek erhalten die Distanz zwischen Geschehen auf der Bühne und dem Publikum gekonnt aufrecht.

Bei Plötner sind Marat und Sade vereint in der Unterdrückung durch die Direktorin, die Vertreterin jener Schicht ist, die immer profitiert, alte Strukturen erhält und für eine noch diabolischere Zukunft sorgt. Die Geschichte nimmt bekanntlich ohnehin ihren Lauf. Das wurde erzählt, doch die Regisseurin will es noch einmal plakativ gesagt wissen — mit dem Holzhammer bekommt der Theaterbesucher serviert: Es geht immer schlimmer, wenn die Saat einmal gelegt ist.