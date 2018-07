„Das sind ja lauter coole Dinge“

Mit Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ), sprach Oliver Koch.

Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) mahnt im Interview Maßnahmen im Bildungssystem ein, um dem immer akuteren Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. In puncto Konjunktur sieht er einen Wendepunkt erreicht.

Die eher überraschende Einigung von EU und USA in Sachen Strafzölle dürfte bei Ihren Mitgliedsbetrieben für Erleichterung gesorgt haben.

JOACHIM HAINDL-GRUTSCH: Die Einigung ist absolut begrüßenswert. Der Freihandel ist ja schließlich die Basis für den Wohlstand im Industrieland Oberösterreich. Die heimische Industrie ist weltweit aktiv, die USA ein wichtiger Markt, deshalb haben wir es ja auch nie verstanden, warum es so laute Stimmen gegen das Freihandelsabkommen TTIP gab. Vielleicht war der Wirbel um die geplanten Strafzölle heilsam, dass sich alle an einen Tisch setzen, um Handelshemmnisse abzubauen.

Diese neue Sachlage wird wohl auch die Hochkonjunktur prolongieren.

Unsere Konjunktureinschätzung ist weiterhin positiv, wenngleich man sagen muss, dass der Konjunkturzyklus in einer Reifephase ist. Auf gut Deutsch gesagt: Besser wird´s nicht mehr, denn der Wendepunkt ist erreicht. Das Wachstum wird daher nächstes Jahr um einige Zehntelpunkte unter dem diesjährigen liegen.

Aber Sie erwarten ein Wachstum für 2019?

Wenn nichts passiert, ja.

Wachstumshemmend wird aber wohl der Fachkräftemangel sein.

Ja. Aber auch die Rohstoffpreise verteuern sich in Zeiten starken Wachstums. Diese leichte Abkühlung, die wir jetzt erwarten, ist aber kein Beinbruch, sondern normal.

Sie schreiben in der Konjunkturprognose, dass die Industriebetriebe nicht mehr so massiv nach Fachkräften suchen. Ist der Fachkräftemangel daher aktuell gar nicht so akut?

Der Mangel ist schon so akut, dass die Firmen die Mitarbeiter großflächig nicht mehr finden. Die oberösterreichische Industrie hätte in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich mehr produzieren können, wären die Arbeitskräfte verfügbar gewesen.

Und woran hapert es dann bei der Mitarbeitersuche?

Es gibt sie schlicht und ergreifend nicht. Die Ursachen sind dabei mannigfaltig.

Nämlich?

Die langfristige Hauptursache ist, dass technisch- naturwissenschaftliche Berufe – von der Lehre bis zur Hochschule – nicht diese Nachfrage haben, wie es eigentlich notwendig wäre. Wir als IV weisen darauf schon seit mehr als einem Jahrzehnt hin, also auch während der Rezession in den Jahren 2008, 2009.

Warum?

Die technische Entwicklung bedingt, dass in Wahrheit mehr Techniker gebraucht werden und nicht weniger. Trotz Digitalisierung. Doch dies ist in der Bevölkerung oder der Bildungspolitik noch nicht angekommen.

Woran mangelt es dann in der Bildungspolitik?

Technische Studien sind zwar vermutlich schwieriger als Sportwissenschaften, aber man kann heute viel besser sehen, was aus Technik alles entsteht. Smartphones, Roboter, Künstliche Intelligenz: Das sind ja lauter coole Themen. Hier geht es um besseres, zeitgemäßes Marketing. Die Richtung, die die Bundesregierung diesbezüglich eingeschlagen hat, stimmt grundsätzlich. Aber die bildungspolitischen Diskussionen der vergangenen Jahre, Stichwort Kompetenzverteilung oder Lehrerarbeitszeit, haben dazu geführt, dass das große Ganze außer Acht gelassen wurde. Dabei hätte es nur einiger weniger Stellschrauben in ein paar Fällen bedurft.

Welche Stellschrauben?

Zum Beispiel Aufnahmetests bei Massenstudien oder Stipendien für technische Studien. Damit wird auch erreicht, dass viel weniger Studenten prüfungsinaktiv sind. Die Quote liegt derzeit in Österreich ja bei etwa 50 Prozent. Das ist einerseits Geldverschwendung und andererseits der falsche Anreiz in Richtung Berufsorientierung. Plakativ gefragt: Wie viele Publizistikstudenten braucht Österreich? Denn wenn die nach dem Studium Taxis chauffieren, kann das nicht die Lösung sein. Auch im Schulbereich sind die Anreize oft nicht die richtigen.

Nämlich?

Die Berufsaussichten sind nicht bei jedem Schultyp gleich gut. Fest steht, die Wirtschaft könnte weit mehr HTL-Absolventen oder Realschüler, die an eine Schule mit Digitalschwerpunkt gehen, brauchen. Daran muss sich die Bildungspolitik auch orientieren.

Das könnte zu einer Nivellierung nach unten führen, wenn AHS-Schüler plötzlich statt in eine AHS in eine HTL gingen.

Das sehe ich nur bedingt so, weil der Sprung von einem humanistischen Gymnasium in eine HTL sehr hoch wäre. Und auf die Begabungen der Schüler kommt es immer noch zuallererst an. Aber es wäre schon wünschenswert, gingen einige HAK-Schüler in eine HTL. Denn auch HAK-Schüler brauchen mathematisches Verständnis. Und Mathematik ist die Grundlage für jeden technischen Beruf.

Wie gut gelingt es, Frauen und Mädchen Technik schmackhaft zu machen?

Da sind wir auf einem guten Weg. Weibliche Mechatroniklehrlinge gibt es immer mehr, aber in absoluten Zahlen bewegen wir uns auf einem niedrigen Niveau. Auch hier brauchen wir noch mehr Bemühungen.