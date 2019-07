„Das sind Zeilen wie aus dem Tagebuch“

Die Musik wurde der in frühen Jahren in Ampfelwang aufgewachsenen Lisa Pachinger in die Wiege gelegt, ist ihr Vater doch Erster Klarinettist bei den Wiener Symphonikern. Als Lisa Pac ist sie selbst auch erfolgreich als Musikerin unterwegs, schreibt und produziert ihre Songs selbst. Kürzlich erschien ihr neuestes Werk „Sunshine“, ein Lied über das Ende einer Beziehung, das alles andere als traurig macht. Heute ist Lisa Pac beim „Rock im Dorf“ am Stausee in Klaus zu hören — quasi ein Heimaturlaub für die sympathische 26-Jährige.

VOLKSBLATT: Wann begann denn diese Beziehung zwischen Ihnen und der Musik?

LISA PAC: Mein Papa ist auch Musiker, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen und habe schon früh angefangen, Klavier zu spielen. Mit 14 habe ich begonnen, Songs zu schreiben, bin dann aber mehr Richtung Jazz und Soul. In London habe ich mich in Pop und R ‘n’ B verliebt.

Auch eine klassische Karriere war für Sie denkbar?

Ja, weil ich war beim Üben anfangs sehr brav, dann kam die Pubertät und ich dachte mir, nein, vielleicht doch nicht …

Sie leben in Wien, Ihre Wurzeln sind in Oberösterreich ….

Ja, ich bin eigentlich aus Ampflwang, bin aber ab der Volksschule in Wien aufgewachsen. Was den Dialekt betrifft, switche ich zwischen Oberösterreichisch und Wienerisch. Wir sind auch noch oft daheim in Ampflwang.

Sie sind recht jung, mit 18, nach London gegangen. Was hat Sie dazu bewogen?

Ich wollte immer schon weg ins Ausland, mich neu erfinden. Ich habe in London am „Institute Of Contemporary Music Performance“ studiert, der Musikmarkt dort ist auch wahnsinnig interessant. Das waren die coolsten vier Jahre meines Lebens. Ich habe eine Bachelor in Vocal Songwriting gemacht und war dann noch ein Jahr dort, wo ich viele Gigs gespielt habe und auf Tour war.

Dabei ist Ihnen ja auch Pete Doherty, Sänger von Baby-shambles, begegnet …

Ich habe immer bei einem „Open Mic“ gespielt, da waren nie mehr als zehn Leute und im Backstagebereich, der einfach ein Kellerraum war, saß dann plötzlich Pete Doherty. Er hat gesagt: „He, du singst geil, willst du mich nicht morgen supporten?“ So ist das passiert. Am nächsten Tag hat er mich dann gefragt: „Und wer bist du?“ Später konnte er sich wieder erinnern …

Hatten Sie jemals oder haben Sie einen Plan B?

Es gab für mich immer nur Musik. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, Astronautin zu werden. Ich bin aber super schlecht in Mathe und Physik, deshalb wird’s das nicht spielen.

Kürzlich kam Ihre neue Single „Sunshine“ auf den Markt. Beziehungskrisen sind dem Text nach für Sie also kein Grund für Regenwetter, sondern für Sonnenschein?

Genau. Ich habe da ein traumatisches Ende einer Beziehung erlebt, war völlig fertig und habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht den 15. „Breakup-Song“ schreiben, das kann man auch anders verpacken. „Only sunshine when you’re gone …“

Sie schreiben, komponieren und produzieren Ihre Lieder selbst. Fällt es Ihnen schwer, so tiefe Einblicke in Ihr Leben zu gewähren?

Ja, bei „Sunshine“ war das schon schwer. Das sind schon Zeilen wie aus dem Tagebuch. Da steht eben dann schwarz auf weiß, was passiert ist, was nicht cool war. Ich habe wirklich überlegt, ob ich das machen soll, aber im Endeffekt waren die Rückmeldungen so positiv. Ich schreibe eben über das, was mich bewegt.

Wie herausfordernd ist es, selbst zu produzieren?

Die letzten zwei Jahre habe ich mich voll reingehauen, mir YouTube-Tutorials angeschaut, Hilfe geholt von Freunden. Mir taugt das, weil ich es jetzt einfach in der Hand habe und ich weiß ja, wie es klingen soll.

„Sorgenfrei und leicht“, so steht’s im Begleittext zu „Sunshine“. Beschreibt das Ihre Musik allgemein oder gibt es noch eine andere Lisa?

Die meisten Tracks sind schon sehr happy und sorgenfrei, aber es gibt auch ein paar, die eine bösere Seite haben, die dunkler sind, nicht so den superfreundlichen Refrain haben, sondern wo es komplett am Auszucken ist. Das macht voll Spaß, wenn man einmal loslassen kann und nicht nur über Sonnenschein singt.

Können Sie sich vorstellen, auf Deutsch zu singen?

Deutsch zu schreiben ist für mich schwierig, ich erkenne mich auf Deutsch nicht, und es ist schwer, dass das clever klingt. Vielleicht, weil ich Songwriting im Ausland so trainiert habe.

Ist ein Album in Planung?

Nein, für dieses Jahr nicht, aber Ende Sommer kommt schon die nächste Single raus.

Mit LISA PAC sprach Mariella Moshammer