Das Spiel des Jahres für die „Prinzessinnen“

Nach dem Derby vergangenen Freitag wartet am Mittwoch (19.30) bei der Europacup-Premiere im Challenge Cup eine noch schwierigere Aufgabe auf die Prinz Brunnenbau Volleys. Mit Vero Volley Monza kommt eine europäische Top-Mannschaft nach Perg. „Absolute Weltklasse erwartet uns“, weiß auch Sportchef Josef Trauner. Der Tabellen-Sechste der Serie A hat etwa mit Serena Ortolani eine zweifache Champions-League-Siegerin und mit Rachael Adams eine Weltmeisterin in seinen Reihen. „Unsere Mannschaft hat eine unglaubliche Leistung in den letzten Wochen und Monaten gezeigt“, hofft Trauner auf eine volle Donauwell-Arena, auch wenn die „Prinzessinnen“ als krasser Außenseiter ins Match gehen. Das Rückspiel des Sechzehntelfinales steigt am 4. Dezember. Dann können die Damen auch ÖVV-Star Paul Buchegger besuchen. Der Oberösterreicher ist ja bei den Monza-Herren unter Vertrag und arbeitet derzeit an seinem Comeback.