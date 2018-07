Das stinkt: Leberkäse & Co. in U6 künftig verboten

WIEN — Die Stadt Wien plant ein Verbot von stark riechenden Speisen wie Leberkäse, Kebab, Pizza, Käsekrainer oder Nudelgerichte in der U-Bahnlinie U6. Ab September sollen derartige Gerichte nicht mehr in den Waggons konsumiert werden dürften, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Die Wiener Linien bereiten dazu aktuell entsprechende Info-Offensiven mit Durchsagen, Infoplakaten und Stickern, etc. vor. „Die Fahrtdauer in der U-Bahn liegt im Durchschnitt bei rund zehn Minuten“, so Sima. Es sei daher zumutbar, „die wenigen Minuten ohne stark riechende Speisen auszukommen“. Das Thema Essen sei seit Jahren ein viel diskutiertes, mit Appellen sei man nicht wirklich weitergekommen, begründet sie den Schritt. Zudem soll durch die Maßnahme auch der Reinigungsaufwand in den Zügen reduziert werden.