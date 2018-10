Das Streicheln einer Nase kann Ihr Leben verändern

Neuverfilmung: In „A Star is Born“ überzeugt Lady Gagas Natürlichkeit

Von Philipp Wagenhofer

Eine markante Nase, die dem Weg zum Popstar im Wege stehen soll, spielt auch in der jüngsten Version von „A Star is Born“ — möglicherweise als Reminiszenz — eine Rolle. In der dritten Verfilmung dieses Stoffs war es das markante, dem Selbstbewusstsein abholde Riechorgan Barbara Streisands, diesmal ist es die Nase von Lady Gaga, die die Hauptfigur Ally an sich zweifeln lässt.

Die Chemie stimmt zwischen den beiden

Es ist nach der rührseligen Verfilmung mit Kris Kristofferson und einer ständig in den Vordergrund drängenden Streisand von 1976 die vierte Auflage. Dass Bradley Cooper als Countryrocker Jackson Maine hier zärtlich die Nase Lady Gagas streichelt, die die Kellnerin Ally gibt und auch singt, lässt Gänsehaut keimen, kommt glaubwürdig rüber. Die Chemie stimmt zwischen den beiden. Immer schwingt ein vertrauensvoller Unterton mit — und dass Liebe in der Luft liegt, ja, klar.

Die Flucht von einer Scheinwelt in die nächste

Lady Gaga ist in ihrer ersten großen Filmrolle zu erleben, Bradley Cooper gibt sein Regiedebüt. Zusammen haben sie einen berührenden Liebesfilm, einen stimmungsvollen Musikfilm und jede Menge Drama auf die Beine gestellt. „Tell me something boy, aren’t you tired tryin‘ to fill that void“, singt Ally an ihn. In diesem Duett, „Shallow“, ist die Story drinnen. Innere Leere und das Füllen von Images, die man aufok- troyiert bekommt und vermitteln soll, fördern die Betäubung: die Flucht von einer Scheinwelt in die nächste. Jack sprengt sich mit Alk weg: immer mehr.

Popdiva Lady Gaga hat sich für ihren nennenswerten Einstieg ins Filmgeschäft die perfekte Rolle ausgesucht, erweitert ihr künstlerisches Spektrum, zeigt sich zudem ungeschminkt, verletzlich, menschlich, natürlich. Die Pop-Ikone steigt quasi von ihrem hohen Ross, um es abzureiben. Sie macht das eindringlich. Es stammen auch fast alle Songs (manche mit Partnern) von ihr. Dass sie Jack mit „La vie en rose“ überzeugt, sie auf Tour mitzunehmen, überrascht. Das hat man besser gehört. Okay, er ist besoffen, aber in der Folge steigert sie sich.

Bradley Cooper hat als Regisseur einen wunderbar unterhaltsamen Streifen inszeniert, in dem zwar wenig Kritik am Business drinnen steckt, aber viel Emotion. Dass er angeblich in eineinhalb Jahren seiner Gesangsstimme und des Gitarrenspiels mächtig wurde, ist durchaus bemerkenswert.

Je höher Ally die Karriereleiter raufsteigt, desto schneller geht es mit ihrem Mann bergab. Am Ende dieser archetypischen Geschichte steht eine letzte große Huldigung durch Lady „Ally“ Gaga. Noch ein Moment, der auf die Drüsen drückt, aber richtig.