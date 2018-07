Das Taktikgenie und der Arbeiter im Duell

Vor 20 Jahren, genauer gesagt am 12. Juli 1998, stemmte Didier Deschamps die WM-Trophäe gen französischen Nachthimmel. Am kommenden Sonntag könnte Frankreichs Teamchef, sofern am Dienstag (20) die schwere Hürde Belgien aus dem Weg geräumt wird, in einen elitären Kreis aufsteigen, indem er sich nach Franz Beckenbauer (D) und Mario Zagallo (BRA) als Spieler und Trainer zum Weltmeister krönt.

„Arbeit schlägt Talent“

Deschamps hat sich diesen Erfolg erarbeitet. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Arbeit schlägt Talent“, lautet das Credo des im französischen Baskenland aufgewachsenen Ehrgeizlers. Er war nie der große Künstler, überließ den schimmernden Glanz des Rampenlichts anderen und hielt Superstars wie Zinedine Zidane den Rücken frei. Der zukünftige Trainer steckte schon im Spieler Deschamps, der nicht nur als Kapitän, sondern auch als Hirn seiner Mannschaften galt. „Didier war ein sehr intelligenter Spieler, der viele Dinge auf dem Feld kommen sah, bevor sie passierten“, sagte Jürgen Kohler, einst ein Jahr Teamkollege des Franzosen bei Juventus Turin.

Der heute 49-Jährige hat als Aktiver so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Weltmeister, Europameister, zweifacher Champions-League-Sieger, Weltpokalsieger, Meister. Und immerhin einmal französischer Fußballer des Jahres. Es sollte der einzige individuelle Titel bleiben für jenen Mann, der stets das Kollektiv über Einzelinteressen, die Mannschaft über individuelle Qualitäten stellt.

Das Team steht über allem

Dementsprechend schreckt er auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück. Man erinnere sich an die Ausbootung von Karim Benzema nach der Erpressungs-Affäre mit Mathieu Valbuena, für den auch kein Platz mehr im heiklen Teamgebilde war. So hat er es geschafft, den krisengeschüttelten Verband mit einem zerstrittenen Haufen und eitlen Egoisten auf dem Feld zu stabilisieren und zurück in die Erfolgsspur zu führen. Der große Coup blieb Deschamps noch verwehrt, bei der EM vor zwei Jahren endete der Traum im Endspiel gegen Portugal. Das hat den 103-fachen Nationalspieler aber nur angespornt, noch härter zu arbeiten.

cg