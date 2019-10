„Das Theater Phönix ist noch immer in mir drin“

Er war einer der Mitbegründer des Theater Phönix und schuf damit ein Stück Theatergeschichte in Linz. Seine Karriere führte Regisseur Georg Schmiedleitner (62) an die großen deutschsprachigen Häuser — von München, Bern und Dresden bis ans Wiener Burgtheater. Für zwei Produktionen kommt der gebürtige Linzer zurück in seine Heimatstadt. Am 12. Oktober feiert „Der Verschwender“von Ferdinand Raimund am Landestheater Premiere, am 28. November „Schiller. Aufruhr und Empörung“ am Phönix.

VOLKSBLATT: Es ist einige Jahre her, dass Sie in Linz gearbeitet haben. Jetzt gibt es ein „Schmiedleitner-Doppelpack“. Hat das rein logistische Gründe?

Das hat sich so ergeben. Beide Theater wollten mich haben und da haben wir das so gelegt, dass ich in einem Block in Linz bin. Es sind zwei sehr unterschiedliche Arbeiten und zwei Häuser, die ich sehr gut kenne. Es ist sehr schön, zurückzukommen.

Ist so eine Rück- bzw. Heimkehr sehr emotional?

Natürlich. Hier hat meine Theaterlaufbahn begonnen. Das Phönix war mit mein Kind, mit dem verbindet mich emotional noch mehr. Das war nicht nur eine Hauseröffnung, das war auch ein Kulturkampf damals. Unser Widerstandsgeist war auch unser Motor. Darum ist in diesem Haus immer noch der Nimbus des Widerstands.

Hat es Sie überrascht, dass es das Phönix nach 30 Jahren noch gibt?

Ja, es ist schon erstaunlich, dass es so konstant weitergegangen ist. Wir haben damals aber auch ein stichhaltiges und willensstarkes Konzept gehabt, das nicht auf Kurzfristigkeit angelegt war. Wir haben das auf theatral sehr gute Beine gestellt und es hat so etwas in Linz gebraucht.

Würde das in der Art heute auch noch einmal funktionieren?

Nein, nein. Man müsste wesentlich extremeres Theater machen, um oppositionell zu sein, weil im Grunde macht das Landestheater genauso tolle, unkonventionelle Produktionen. Diese Grenzen haben sich verwaschen. Das war ein Glücksfall damals, so etwas funktioniert heute nicht mehr.

Im Landestheater inszenieren Sie jetzt mit „Der Verschwender“ ein seit seiner Uraufführung 1834 erfolgreiches Volksstück. Wo ist denn der Reiz, das auf die Bühne zu bringen?

Der Reiz liegt beim Thema, dass ein verschwenderischer Mann scheitert. Dieser Infarkt eines reichen Menschen, das Aussteigen, das Burn-out … in Zeiten des Turbokapitalismus und der ganz großen Sucht nach Geld ein deutliches Thema. Außerdem ist es in der vorrevolutionären Zeit entstanden, die Veränderungssituation ist heute ähnlich. Dann kommt dazu, dass Raimund ja kein so angenehmer Zeitgenosse war. Er war persönlicher Pessimist, der immer Angst vorm Sterben gehabt hat, er war aber auch Weltpessimist. Dieser Pessimismus lässt ihn in eine dunkle Zukunft schauen. Manchmal denke ich, ich inszeniere Thomas Bernhard. Diese Lebens- und Weltskepsis ist etwas unheimlich Modernes. Was eigenartig ist, ist die Feenwelt, die wir aber anders inszenieren. Es passiert alles im Haus von Julius von Flottwell, es ist eine Reise zu seinen Fantasien, Drogen … diese Wirklichkeit und Unwirklichkeit, das hat mich sehr gereizt.

Das klingt ein bisschen nach David Lynch …

Ja, das ist ist ein gutes Thema. Den habe ich bei den Proben oft erwähnt. Plötzlich tauchen da Figuren auf, die gar nicht wirklich sind. Das hat mit einem modernen Lebensgefühl zu tun. Ständig dreht sich ein Gebäude, es ist die ganze Zeit irgendwie Party, es wird Live-Musik geben und auch die Couplets. Nicht alle, aber es gibt natürlich das berühmte „Hobellied“. Die Leute werden überrascht sein, was sie da sehen. Auf der einen Seite etwas Modernes, auf der anderen doch auch wieder etwas die Fantasie Bedienendes.

Das trifft sich ja dann auch wieder mit dem Stück im Phönix: Eine Uraufführung, aber auch Klassisches. War „Schiller. Aufruhr und Empörung“ Ihre Idee für das Jubiläumsprogramm?

Ja, wir haben so ein bisschen gequatscht und ich habe gesagt, ich will kein normales Stück aufführen. Das ist fürs Phönix irgendwie … das kann ich woanders auch machen. In dieser Schillerperformance geht es immer um Machtverhältnisse. Zwischen Vater und Sohn, zwischen Staatsmacht und Untergebenen, … ich lote sozusagen die Machtsituationen heute aus. Das hat schon mit uns zu tun heute, wo uns mächtige Menschen scheinbar die Freiheit geben, uns aber zensurieren. Es ist auch ein Anklang an meine „Räuber“-Inszenierung 1996 und das Publikum wird sich durch den Raum bewegen. Ich hoffe, es wird eine sehr, sehr ungewöhnliche Produktion, wo das Publikum überrascht und auch schockiert sein wird. Schiller ist schon ganz gewaltig. Er ist einer meiner Lieblingsautoren und er geht ans Eingemachte. Es ist auf jeden Fall etwas, das ich noch nie gemacht habe.

30 Jahre Phönix, ist das auch für Sie Anlass für eine Zwischenbilanz Ihrer Karriere?

Ja schon, weil eigentlich alles, was ich nach dem Phönix gemacht habe, ein Geschenk ist. Ich bin mit wahnsinnig schönen Produktionen belohnt und beschenkt worden. Ich bin nach Deutschland gegangen, habe sehr viel gearbeitet, gekämpft und mich nicht geschont, habe aber auch sehr viel zurückbekommen. Das Phönix ist noch immer in mir drin. Ich bin noch immer ein teamorientierter Regisseur, ich bin noch immer ungewöhnlich, ich bin noch immer ein Kämpfer. Ich habe mich nicht angebiedert, bin nie konventionell geworden. Gerade bereite ich etwa zur Saisoneröffnung 2020 „Guillaume Tell“, eine riesige Rossini-Oper, für die Semperoper in Dresden vor. Es ist für meinen persönlichen Begriff schon eine glänzende Karriere und das hat alles im Phönix begonnen.

Wie schwer war es denn damals, „Ihr Kind“, das Phönix, zurückzulassen und als freier Regisseur zu gehen?

Ich bin in solchen Situationen ein Mensch, der sich schnell entscheidet. Ich habe gewusst, entweder bleibe ich im Phönix, und dann ist es mein Lebensjob. Oder ich habe noch einmal eine Chance, um durchzustarten, wegzugehen. Da war die Freude und die Neugier, wegzugehen, größer als das Bedürfnis, das zu bewahren. Das war erledigt, ich hatte viele schöne Produktionen, habe die schönste Zeit meines Lebens dort verbracht.

Im deutschen Weißenburg haben sie gerade die Uraufführung des neuen Franzobel-Stückes gefeiert …

Eine Neuauflage von „Theater Hausruck“ … da lebe ich auf. Ich nenne das Bürgertheater, wo Bürger für eine Stadt alles auf sich nehmen, um eine Botschaft rüberzubringen. Es war richtig politisches Theater, ein Fest, 150 Leute auf der Bühne und ich habe die ganze Stadt gerockt. Das Wechselspiel zwischen etablierten Bühnen und immer wieder zu den Wurzeln zurück, das macht mich als Person auch aus. Das ist, was ich immer suche und was so bleiben wird. Ich habe da auch eine nicht endend wollende Energie, über die ich selbst immer wieder überrascht bin.

Gibt es beim „Theater Hausruck“aktuelle Pläne?

Es gibt immer wieder Anfragen, aber wir können nicht auf Selbstkosten arbeiten. Ohne Geld geht es nicht. Offiziell gibt es das Projekt noch, aber es ist stillgelegt.

In den vergangenen Jahren haben Sie häufig am Burgtheater gearbeitet. Gibt es mit dem neuen Chef Martin Kusej Anknüpfungspunkte?

Momentan nicht. Das verstehe ich auch, der hat eine völlig neue Mannschaft. Schade, ich habe da eine der schönsten Produktionen meines Lebens gemacht, vor allem, weil ich so ein tolles Ensemble hatte. Viele Regiekollegen sind da auch nicht mehr. Aber das ist halt so.

Vor Jahren haben Sie Lars von Triers „Dogville“ inszeniert, Ihr „Verschwender“ im Lynch-Stil. Thema Film …

Ich kann das nicht, glaube ich. Ich kann da zu wenig lang vorausplanen. Film braucht Planung, braucht langen Atem. Ich liebe das Theater, weil es so ein schnelles Medium ist. Wir haben sechs Wochen, in denen wir was erzeugen können. Mich würde das Medium Kamera interessieren, das ist faszinierend, aber da ist der Zug abgefahren. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt so, ich bin ein reiner Theatermensch. Ich weiß, dass Theater nicht mehr das modernste Medium ist, aber ich hoffe, dass man es schafft, junge Menschen ins Theater zu bringen. Das ist der Knackpunkt.

Mit GEORG SCHMIEDLEITNER sprach Mariella Moshammer