Das Trauner Rezept fürs Play-off

Von Tobias Hörtenhuber

Ab übernächstem Samstag wollen die Steelsharks Traun in der Austrian Football League wieder zubeißen — im dritten AFL-Jahr aber so richtig. Endlich soll der Sprung vom siebten Platz der Achter-Liga auf sechs oder gar fünf gelingen. Damit würden die Trauner nach zehn Spielen erstmals die Qualifikation für das Play-off (Wild Card Games) schaffen.

Das sollen die Zutaten für eine erfolgreiche Saison sein:

Das Trainerteam

„Das ist der beste coaching staff, den wir je hatten in Traun“, ist Obmann Markus Campregher überzeugt. Neo-Cheftrainer Jason Tillery und Defense Coordinator Romo Bonnell sind als Profis die Leitfiguren.

Die Kontinuität

Mit John Uribe konnte der Quarterback des Vorjahres wieder verpflichtet werden. „Wir kennen uns alle bereits, können so miteinander reden, wie wir es wollen, ohne gleich verrückt zu werden“, schmunzelte der 28-jährige US-Amerikaner. Auch Tillery war im Vorjahr bereits als Co-Trainer im Team.

Die Defensive

Während die Offensive schon im Vorjahr als viertbeste der AFL zu überzeugen wusste, war die Verteidigungslinie oft zu brüchig. Das werde unter Bonnell gelingen, ist Campregher überzeugt. Vor allem, weil Bonnell in puncto Aggressivität vorlebt, was der 37-Jährige von seinen Mannen erwartet — selbst bei tiefsten Minusgraden im Jänner gab dieser nämlich in kurzer Hose am Trainingsfeld seine Anweisungen.

Die Fans

Wie in den vergangenen Jahren sollen die fünf Heimspiele im Grunddurchgang „ein Fest“ werden. Das erste steigt gleich zum Auftakt am übernächsten Samstag (16. März, 17 Uhr) gegen die Rangers aus Mödling.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Fans nicht mit dem Satz von Campregher trösten müssen: „Es war ein scheiß Spiel, aber ein guter Tag.“