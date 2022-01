Das Unerwartbare zwischen Horror- und Heimatfilm

Maria und Ingvar scheinen perfekt angepasst an die Natur, die ihr bisschen Zivilisation so großzügig umgibt. Sie leben in nahezu völliger isländischer Einsamkeit, ihr tägliches routiniertes Tun geht Hand in Hand, Worte braucht es zwischen den beiden nicht viele.

Auch nicht, als das Unvorstellbare, das Unerwartbare passiert. Ein Schaf bringt ein neues Wesen zur Welt. Auch das ist Routine für Maria (Noomi Rapace) und Ingvar (Hilmir Snaer Guoason). Doch dieses Lamm hat zum Teil den Körper eines Menschen. Sie nennen das Mädchen Ada und nehmen es mit in ihr Haus, ziehen es fortan als ihre Tochter auf. Einzig die leibliche tierische Mutter stört das Idyll und wird von Adas neuer Mutter Maria zum Schweigen gebracht.

Jeder Blick auf Ada zeigt, wie unmöglich dies alles eigentlich ist, aber Regisseur Valdimar Johannsson — es ist sein erster Spielfilm und wird von Island ins Rennen um den Auslandsoscar geschickt — schafft mit wenigen Szenen, dass dieses Kind auch für den Zuseher zur Selbstverständlichkeit wird. Ada gewinnt die Herzen der Menschen in ihrer Umgebung im Sturm. Auch zwischen den Eltern entsteht wieder Nähe. Als Ingvars Bruders dieses Idyll zu stören droht, muss auch er die Dreisamkeit in der Einsamkeit wieder verlassen.

Ist es der Kampf Zivilisation gegen Natur? Wird hier der Mensch als Eindringling in eine ohne ihn perfekte Welt gezeigt? Stellt der Film die Existenz der familiären Systeme in Frage? Geht es um das Ausloten der Grenzen von Toleranz oder um die Vielschichtigkeit von Liebe und die Gefahr, die hinter ihrer Bedingungslosigkeit lauert?

„Lamb“ ist ein wahnsinnig ruhiger und offener Film, der keine Grenze einzuhalten gedenkt — und gut daran tut. Hier wird nichts auserzählt, auch nicht überladen, hier trifft ausgeklügelt Horror- auf Heimatfilm. Johannsson erzählt eine Sage, einen nordischen Mythos, ein Märchen — und das ganz ohne die darin so typische Schwarz-Weiß-Malerei.

Von Mariella Moshammer