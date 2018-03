Eishockey: Black Wings verloren in Salzburg 2:4 und sind in der Serie 1:2 hinten

Will der EHC Liwest Black Wings ins Finale der Eishockey-Bundesliga einziehen, dann braucht er im Duell mit RB Salzburg mindestens einen Auswärtssieg. Der blieb den Linzern aber auch im zweiten Anlauf verwehrt, sie unterlagen am Donnerstag mit 2:4 (0:2, 2:2, 0:0). Das Unheil nahm früh seinen Lauf, schon in der vierten Minute brachte Raffl die Gastgeber in Führung. Vor allem im ersten Drittel waren die Mozartstädter den Oberösterreichern an Chancen deutlich überlegen, die logische Folge war das 2:0 durch Pallestrang (16.).

Nach dem ersten Seitenwechsel konnten die Black Wings zwar zulegen, den Rückstand aber nicht dauerhaft verkürzen. Dem 1:2 durch Lukas (27.) folgte nämlich schnell das 1:3 durch Schremp (29.), auch nach dem 2:3 durch Da Silva im Powerplay (33.) dauerte es nur zwei Minuten, ehe die Salzburger durch Hughes (35.) den alten Vorsprung wieder herstellten. Im Schlussabschnitt konnten die Black Wings dann trotz aller Bemühungen nicht mehr verkürzen.