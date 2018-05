Das Verwirrspiel ums Gipfeltreffen dauert an

Treffen sie einander am 12. Juni in Singapur oder treffen sie einander nicht? Am Wochenende ging das Verwirrspiel um ein mögliches Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un weiter. Zur Erinnerung: Nach monatelangen gegenseitigen Beschimpfungen und Drohgebärden hat Trump zur Überraschung selbst seines engsten Beraterstabes erklärt, sich mit Kim treffen zu wollen. Als das Treffen fixiert war, sagte es Trump ab, weil die andere Seite angeblich Zusagen nicht eingehalten hatte. Einen Tag später erklärte der US-Präsident, das Treffen könnte doch stattfinden. Und am Samstagabend sagte Trump: „Es geht sehr gut voran. Wir blicken auf den 12. Juni in Singapur. Das hat sich nicht geändert.“

Unterdessen hat sich Kim am Wochenende überraschenderweise ein zweites Mal binnen weniger Wochen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in getroffen, um das geplante Gipfeltreffen doch noch zu ermöglichen. Moon erklärte daraufhin, Kim habe seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Trump und zur atomaren Abrüstung bekräftigt.

Unterdessen ist laut „Washington Post“ auch ein US-Verhandlungsteam an die koreanische Demarkationslinie gereist, um mit Vertretern Nordkoreas zu sprechen.

Wachsende Skepsis in den Vereinigten Staaten

Zugleich werden in Amerika Fragen lauter, was ein solches Treffen eigentlich an Ergebnissen bringen kann. Auch zweifeln viele Experten an der Verhandlungskompetenz der Trump-Administration.

Die meisten Korea-Experten in den USA halten eine Verschiebung des Treffens für sinnvoll, weil die bisherige Vorbereitung ungenügend sei: Viel zu schnell habe Trump einem Treffen zugestimmt. Weiter heißt es, es gebe keine ausgearbeitete Kompromisslinie hinter Trumps öffentlicher Maximalforderung, Nordkorea müsse total und einseitig atomar abrüsten. Und diese Forderung werde Nordkoreas kommunistisches Regime, das seine Atomwaffen als Lebensversicherung sieht, nicht erfüllen wollen.