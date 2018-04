Das vielfältige Leben der Römer in OÖ

Am Donnerstag wurde in Enns die 32. Oö. Landesausstellung eröffnet, die bis November zu erleben ist: „Die Rückkehr der Legion“

Vor dem renovierten Museum Lauriacum in Enns spielte am Donnerstag die Blasmusik, das Eingangstor wurde — dem Anlass entsprechend — von römischen Legionären bewacht. Und natürlich kennt ein Legionär kein schlechtes Wetter, zeigt seine strammen Waden auch dann, wenn sich kein Kaiserwetter einstellt.

Der Donaulimes als UNESCO-Welterbe

„Wir wollen in der ältesten Stadt Österreichs mit dieser 32. Landesausstellung ganz Besonderes über das römische Erbe bieten“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer bei einem Rundgang durch die für das Publikum exzellent aufbereitete Ausstellung „Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich“, die von Donnerstag bis 4. November 2018 an den Schauplätzen Enns, Schlögen, Oberranna zu erleben ist. Der Bogen spanne sich durch unser Land, der Donaulimes werde UNESCO-Welterbe, so Thomas Stelzer. Beim Festakt in der Stadthalle Enns hob der Landeshauptmann dann auch das römische Recht als besonderes Erbe hervor. Die Landesausstellung bietet faszinierenden Einblick in das Leben der Römer vor 1800 Jahren.

Im Erdgeschoß stationiert: Die Zinnfigurenlegion

„Wir haben die Legion nach Lauriacum zurückgeholt, 6000 Mann stehen im wahrsten Sinn bereit“, sagte gestern Reinhardt Harreither, der das Museum Lauriacum leitet und mit Stefan Traxler den wissenschaftliche Bereich der Landesausstellung betreut. Gleich im ersten Ausstellungsraum ist die handbemalte Zinnfigurenlegion „Mules of Marius“ stationiert. Eine Multimedia-Station gibt über die Karriere eines Kommandanten der legio II Italica Auskunft. Es ist nicht alles römischer Lifestyle, was bei Asterix kreucht und fleucht, vom Saufen und Kämpfen wäre das Lager Lauriacum nicht entstanden, hier waren exzellente Handwerker, Baumeister, Pioniere am Werk. Davon zeugt etwa die Kalkbrennofenbatterie.

Diese oö. Landesausstellung wartet mit Schaugrabungen, Experimenten, archäologischen Originalfunden sowie virtuellen Erlebniswelten und interaktiven Apps wie „Salve Lauriacum“ auf, um die Vielschichtigkeit der Geschichte, die bezüglich Römisches Reich in Oberösterreich ein halbes Jahrhundert stark ist, entlang des „Donaulimes — Abschnitt West“ darzustellen. Dazu gehören auch jüngste Ausgrabungen wie ein Kastell in Oberranna, ein römisches Bad in Schlögen, weiters besagte Kalkbrennöfen in Enns. Zentren der Landesausstellung sind Museum Lauriacum (1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche) und die Basilika St. Laurenz.

„Es macht uns stolz, das römische Erbe präsentieren zu dürfen“, sagte gestern der Ennser Bürgermeister Franz Stefan Karlinger. Das sei eine große Auszeichnung für die Stadt. Salve! Durch das Museum, das zwölf Monate umgebaut wurde, führen übrigens zwei Figuren, die ihre Sicht der römischen Dinge vermitteln. Es sind dies Seccius Secundinus, Veteran der legio II Italica (Audiostation), und Marius Maximus, einer seiner beiden Enkeltsöhne (Vermittlungsstation). Die von einer Grabinschrift bekannte Familie des Seccius Secundinus kommt auch in dem extra für die Landesausstellung produzierten Film „Korn und Wein für die Legion. Auf der Donau nach Lauriacum“ vor. Dieser wurde von 7Reasons produziert, das Drehbuch stammt vom Kuratorenteam Reinhardt Harreither, Bernhard Schlag und Stefan Traxler. Der Streifen, der 963 Jahre nach der Gründung Roms (210 n. Chr.) spielt, ist im Kinoraum im ersten Stock des Museums zu erleben. Gestartet wird in einer Taberna an der „Nordumfahrung“ von Lauriacum … Die zweite Szene spielt in Boiodurum, wo Getreide aus dem Innviertel auf Donauschiffe umgeladen wird. An Oberranna vorbei geht es nach Schlögen, wo ein Teil des Getreides für die Besatzung des Kastells ausgeladen wird. Und selbstverständlich nimmt man auch ein Bad dort …

Deckenmalereien mit prachtvollen Figuren

Im ersten Obergeschoß des Museums werden die dem Lager angeschlossenen zivilen Siedlungsbereiche thematisiert. Römische Wand- und Deckenmalereien mit prachtvollen Figuren und Dekor zeugen vom Wohlstand jener Siedlung. Dann wird im Zeitraffer der Bogen ins heutige Enns geschlagen. Noch ein Stockwerk höher sind im Bereich „Numismatik — Bilderwelten“ rund 40.000 Fundmünzen von Lauriacum und ihre Herstellungstechniken dokumentiert.

Die Landesausstellung 2018 führe Interessierte auf Spurensuche in die Zeit des „Imperium Romanum“. „Eine Mischung aus eindrucksvollen Funden und moderner Präsentationstechnik zeigt die Vielfalt der Siedlungsbauten und Bedeutung der Handelsstraßen in Oberösterreich“, sagte LH Thomas Stelzer. Ihm geht es auch um Nachhaltigkeit: „Erstmals in der Geschichte der Landesausstellungen bleiben alle Standorte nach der Schau in vollem Umfang erhalten.“

Künftig findet die Oö. Landesausstellung nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle drei Jahre statt. Heuer beteiligt sich das Land OÖ mit rund 11,5 Millionen Euro daran.

Philipp Wagenhofer

Oö. Landesaustellung „Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich“, täglich von 9 bis 18 Uhr, Kontakt unter Tel. 0732/772052900, www.landesausstellung.at