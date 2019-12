„Das war jetzt die schönste Stunde!“

Von Andreas Huber

Das Harrachstaler Weihnachtsmuseum auf der Mühlviertler Alm, das bereits in seine 15. Saison geht, lädt auch heuer wieder zu einer besinnlichen Adventszeit ein. Neben den dauerhaft präsenten Exponaten der Schau, Kunstwerke jeglicher Art der „vergangenen Weihnacht“, gibt es in dieser Saison mit „Besondere Antiquitäten – Sakrale Holzskulpturen“ wieder einen neuen zusätzlichen Ausstellungsschwerpunkt. Museumsleiterin Franziska Winder erklärt im Gespräch mit dem VOLKSBLATT, dass ihre Sonderausstellungen über mehrere Jahre vorbereitet werden. Besondere Stücke werden – und zwar ganz ohne Förderungen, wie Winder ausführt – zu diesem Zweck angeschafft und dem bereits sehr großen Bestand hinzugefügt. Das Scheinwerferlicht der neuen Schau ist auf die christliche Kunst der Holzbildhauerei gerichtet, die sowohl in der Hoch- als auch in der Volkskunst anzutreffen ist. Dabei zu sehen sind vor allem Heiligenfiguren und Figurengruppen aus Lindenholz, die meisten davon farbig gefasst. Von der Schnitzerfamilie Moroder aus Südtirol kann man etwa eine Skulptur bewundern, die den Heiligen Florian darstellt. Ebenso zu bestaunen: ein Heiliger Urbanus, ein Heiliger Petrus und – ganz besonders eindrucksvoll – ein mannshoher Heiliger Nikolaus.

Am Adventkranz sitzend über Bräuche sprechen

Der Nostalgiefaktor im kleinen Weitersfeldener Privatmuseum ist überhaupt sehr essenziell, erklärt Winder: „Teil der Führung ist auch, dass wir uns um einen Adventkranz zusammensitzen. Wir tauschen uns dann über alte Bräuche in der Vorweihnachtszeit aus.“ Die Besucher erzählen dabei, wie sie diese „stille Zeit“ zuhause verbringen. Brauchtümer wie Adventkränze, Kekse backen, Nikolaus und Krampus, Weihrauch, Geschenke in der eigenen Kindheit … nostalgisch wird in Erinnerungen gestochert – nur wer möchte, selbstverständlich. Diese persönliche Art kommt offenbar bei den Besuchern sehr gut an: „Zu Beginn der Führung kennen sich die Leute eigentlich gar nicht. Aber wenn sie am Ende gehen, dann verabschieden sie sich herzlich von einander. Sie haben sich nämlich während des Aufenthalts kennengelernt. Den Satz ,Das war jetzt die schönste Stunde!’ habe ich nicht nur einmal gehört“, freut sich Winder.

Eine üppige Sammlung von Christbaumschmuck (1800 bis 1960) aus verschiedensten Materialien wie Glas, Karton, leonischem Draht, Papier und Watte laden darüber hinaus zum Schwelgen in vergangene Zeiten ein. Auch Porzellanpuppen aus Thüringen (um 1900) und alte Papierkrippen sind zu sehen. Weiters in der Auswahl enthalten sind etwa ein „Fatschenkinderl“, sämtliche österreichischen Weihnachtsbriefmarken, der erste Weihnachtsstempel von Steyr-Christkindl aus 1950, Krampus-, Nikolaus-, Weihnachts- und Neujahrskarten (um 1900) sowie ein Feldpost-Christbäumchen. Ein weiteres Highlight ist ein sich drehender Christbaumständer der 1920er Jahre, der „Stille Nacht“ spielt.

Bis 6. Jänner hat das Museum, das nur mit Führungen (um 10 und 14 Uhr) zu bewundern ist, noch täglich geöffnet (außer am 24.12.).