Das Weihnachtsoratorium als feine „Atemmusik“

9. Dezember: Der große Saal des Linzer Musiktheaters ist voll von Publikum und gespannten Erwartungen; einer der „Päpste“ der historischen Aufführungspraxis, Ton Koopman, hat sich mit seinen berühmten Ensembles Amsterdam Baroque Orchestra & Choir angesagt. Er führt das „Weihnachtsoratorium“, eine nicht minder berühmte Kostbarkeit aus J. S. Bachs Oratorienschaffen, mit sich und stellt sich der Herausforderung: Mit einer überschaubaren Schar hochqualifizierter Mitstreiter – Chor und Orchester umfassen nicht einmal 50 Personen – just auf der großen Opernbühne mit ihren speziellen akustischen Bedingungen ein epochales Werk im „Originalklang“ zu präsentieren.

Es sei vorweggenommen: Für sich gesehen, ist das Vorhaben sowohl im Sinne der Aufführungspraxis als auch der musikalischen Überzeugungskraft geglückt. Was dem barocken Instrumentarium und den chorischen Stimmen an Volumen fehlt, wird im Ausdruck durch transparentes Musizieren sowie durchgängige Betonung ausgefeilter Dynamik und Agogik mehr als wettgemacht.

Im Gegensatz zu manch anderen „Propheten“ des Genres sind Koopman und die Amsterdamer keine Freunde scharfer Kontraste, sondern subtiler, kultivierter Deutlichkeit. Es geht sozusagen um feine „Atemmusik“. Diesem Prinzip schloss sich die Mehrheit der Solisten in hörbarem Einklang an: Tenor Nils Giebelhausen als Evangelist, Bassist Klaus Mertens und Mezzosopran Franziska Gottwald strichen eindrucksvoll ihre individuell gefärbten Vorzüge heraus; der Sopran Yetzabel Arias Fernandez’ konnte freilich stimmliche Präsenz nicht mit Wortdeutlichkeit verknüpfen. Obwohl sich mit Fortdauer des Konzerts speziell in der Oboen-Gruppe Ermüdungserscheinungen einstellten, gelang per Saldo dem Dirigenten und seinem gesamten Ensemble eine schlüssige, überzeugende Wiedergabe, die stürmischen Beifall fand. Ob allerdings das Volumen der Interpretation rein akustisch wirklich das gesamte, auch entfernter platzierte Publikum adäquat erreicht hat, bleibe dahingestellt.