Das weiße Rössl wiehert 2019 in Bad Ischl

Von Ingo Rickl

So viele heiße Diskussionen wie bei der diesjährigen Generalversammlung des Lehár-Festivals im Rathaus von Bad Ischl hat es noch nie gegeben. Die Ursache: Nach einem Bilanzverlust von 51.000 Euro aus dem Jahr 2017 benötigen Präsident Bürgermeister Hannes Heide und Intendant Thomas Enzinger eine Traumsaison 2018. Dafür sollten eigentlich Franz Lehárs „Land des Lächelns“ und Paul Abrahams „Blume von Hawaii“mit Glanzbesetzungen ebenso garantieren wie das bunte Rahmenprogramm. Nach der weit in den bayrischen Raum reichende Presseoffensive läuft nun der schon im Winter Erfolg versprechende Kartenvorverkauf voll an. „Das Publikum entscheidet nun über den von uns mit erstklassigen Produktionen angeheizten Erfolg“, sagt Enzinger. Ein wichtiger Teil desselben sind der Chor mit vielen jungen Idealisten sowie das Franz-Lehár-Orchester, dessen von Thomas Ritter vertretene Mitglieder dank ihrer mageren Gagen kaum die in Ischl teuren Mieten zahlen können.

Abgesegnet wurde auch das von Thomas Enzinger entworfene Programm für die 59. Ischler Operettenspiele 2019. Im Mittelpunkt steht der automatische Kassen-Renner „Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky und Kollegen. Enzinger verspricht sich auch viel von Jacques Offenbachs „Pariser Leben“ in neuer Fassung: „Ein heiter-charmantes Werk voll Witz und Ironie.“

2019 Kooperation mit „Pension Schöller“

Ein wenig zu kurz kommt Namenspatron Lehár mit nur zwei Vorstellungen seiner 1924 uraufgeführten Operette „Clo-Clo“, deren Name schon im tenoralen Maxim-Lied der „Lustigen Witwe“ anno 1905 klangvoll vorkommt. An die 20 Schlager bietet diese Operette, die noch nie beim Lehár-Festival zu hören und zu sehen war.

Ein heißes Thema bildeten bei der Generalversammlung die zahlreichen leichter und billiger zugänglichen Konkurrenzveranstaltungen. „Wir wollen und können unsere vielen ehrenamtlichen Kulturveranstalter nicht bremsen, werden aber versuchen, thematische Konkurrenz zur selben Zeit mit ähnlichen Programmen zu vermeiden“, sagt Heide. Eine positive Resonanz fand auch das erfolgreich zu Ende gegangene erste „LehárTHEATERostern“, mit dem nach Hermann Bahrs „Konzert“ auch im nächsten Jahr bei „Pension Schöller“kooperiert wird.

Intendant Enzinger ist bereits zu einem unermüdlichen, hart arbeitenden Ischler herangewachsen, der vor jeder Operettenvorstellung im Balkonfoyer eine Einführung geben und das Publikum im Saal begrüßen wird.