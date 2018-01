Nach den Besichtigungsfahrten am Dienstag und Mittwoch durften die Teilnehmer an der 33. Lietz-Sport Jännerrallye erstmals so richtig Vollgas geben.

Beim Abschlusstraining, im Fachjargon „Shakedown“ genannt, in Oberrauchenödt/Mitterbach waren die Lokalmatadore natürlich motiviert bis in die Haarspitzen. Die 2,6 Kilometer lange Teststrecke präsentierte sich vor allem in den Morgenstunden nicht verschneit, aber teils stark vereist.

Jännerrallye-Topfavorit Niki Mayr-Melnhof brauchte einige Runden zur Eingewöhnung, dann aber wurde der Mühlviertel-Debütant steirisch. Der Leobener zeigte mit 1:29,30 auf, gut sechs Sekunden dahinter führte der Mitterkirchner Gerald Rigler im Zellhofer-Ford die Riege der schnellen Hausherren an. Der Mauthausener Simon Wagner (Mazda 323), der Freistädter Martin Fischerlehner (Ford Fiesta R5), der Pregartner Johannes Keferböck (Ford Fiesta R5), der Vorchdorfer Gerhard Aigner (Ford Fiesta R5 Evo 2), der Windischgarstener Sebastian Kletzmayr im Baumschlager-getunten Skoda Fabia und der „kleine“ Wagner-Bruder Julian (Subaru Impreza WRX STI) verwiesen die Routiniers Gerwald Grössing mit „Co“ Sigi Schwarz im Mitsubishi Evo IX auf Platz neun.

Schon die „Aufwärmrunde“ wusste zu begeistern, unzählige Fans und 100 (!) akkreditierte Pressefotografen waren zum Shakedown gepilgert, Mayr-Melnhof war beeindruckt. „Ich bin hier noch nie gefahren, aber schon die Besichtigung hat gezeigt, das wird eine Mega-Rallye.“

Nur wenig später wurde dieser Eindruck bei der Fahrzeugsegnung am Freistädter Hauptplatz eindrucksvoll bestätigt, der war, trotz des Sauwetters, brechend voll.

aha