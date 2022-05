Das wird wieder ein Theater in diesem Sommer

Mit großem Enthusiasmus und viel Zuversicht gehen die Verantwortlichen der Sommertheater in die kommende Saison.

Die Spielpläne stehen, die ersten Arbeiten haben begonnen, erste Karten sind verkauft. Wir präsentieren Ihnen eine Auswahl dessen, was Sie im Sommer an Theatergenuss erwartet.

Passend zur Zeit und der Situation

In Helfenberg, gerade mit dem Anerkennungspreis des Bühnenkunstpreises ausgezeichnet, hat man — auch wenn man davon ausgeht, dass Corona dieses Mal kein Hindernis sein wird — einen Joker in der Hinterhand: „Wenn alle Stricke reißen, dann werden wir ganz schnell unsere Outdoor-Bühne bei der Burg Piberstein wieder aufbauen“, sagt Obfrau Gabriele Revertera im VOLKSBLATT-Gespräch.

Das Grundgerüst der Freiluftbühne, die die Saison 2021 gerettet und die Aufführung des mittlerweile preisgekrönten Stückes „Shakespeare in Love“ möglich gemacht hat, steht noch, andere Teile werden gerade zum Bühnenbild für das diesjährige Stück verbaut und zwar indoor in der ehemaligen Färberei der Helfenberger Fabrik: „Wir sind ein kleiner Verein, der sparsam mit seinen Ressourcen umgehen muss“, sagt Revertera.

Auf dem Programm steht heuer in der Regie von Andreas Baumgartner „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen: „Ein Klassiker, aber wenn man die Geschichte genau liest und dann bei uns sieht, wird man feststellen, dass sie sehr passend ist für die momentane Zeit“, betont Revertera. Premiere ist am 27. Juli. Und die Freiluftbühne, „ein Glücksgriff, der aus der Not heraus entstanden ist“, könnte, nächstes Jahr im wahrsten Sinne des Wortes wieder ins Spiel kommen …

„Nachdem wir zwei Jahre in der Versenkung verschwunden sind, wollen wir gleich ein bisserl mehr bieten“, sagt Bernhard Jahn von der Grenzlandbühne Leopoldschlag. Deshalb wird es neben der Eigenproduktion – mit Agatha Christies „Die Mausefalle“ steht erstmals ein Krimi auf dem Programm — auch ein Gastspiel geben. Im Juli habe man die eigenen Spieltermine, im August käme viermal das Linzer Theater in der Innenstadt mit „Falco – Rock me Again“ von Werner Rohrhofer nach Leopoldschlag. „Heuer kann man, denke ich, davon ausgehen, dass es funktioniert“, ist auch Jahn überzeugt. „Wir leben zwar in Zeiten, wo nix mehr gwiss´ ist, aber wir sind guter Dinge.“

„Nach den letzten beiden Jahren sind wir nicht mehr ängstlich, das schaffen wir bestimmt“, sagt auch Julia Ribbeck vom Kulturhof Perg, der – wie schon letztes Jahr – eine Theater- und eine Tanzproduktion im Sommer vorsieht. Erstere titelt „Perplex“, stammt aus der Feder von Marius von Mayenburg und wird mit dem bewährten Team auf der Bühne und erstmals mit Regie von außerhalb in der Person von Josef Maria Krasanovsky auf die Bühne gestellt.

Es gehe darum — auch passend zur Zeit — wie sich angenommene Realitäten verändern: „In Zeiten der Ungewissheit soll das Stück eine Aufforderung ans Publikum sein, mit Veränderungen mitzugehen“, so Ribbeck, die eine sommerlich-leichte Inszenierung ankündigt. Die Tanztheaterproduktion „Eine Carmen“ wird wieder von Daniel Morales Perez, ehemaliges Mitglied des Ensembles am Linzer Landestheater, choreografiert und mit fünf hochkarätigen Tänzern gestaltet: Das Publikum erwartet eine Mischung aus Flamenco und modernem Tanz.

Von der Tragikomödie bis zur Westernparodie

Zum ersten Mal seit vielen Jahren werden die Rainbacher Evangelienspiele heuer ohne die Seele des Sommertheaters stattfinden: Roswitha Zauner, Ehefrau des Gründers und Autors Friedrich Ch. Zauner, ist vergangenen Sommer verstorben. Auf dem Programm steht 2022 „Ysop auf dem Feld“, das am 23. Juni Premiere feiert. Die aktuellen Bühnenkunstpreisträger vom Theater Meggenhofen nehmen sich nach dem Riesenerfolg nun die Tragikomödie „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer vor (Premiere 11. Juni).

Wer den preisgekrönten „Brandner Kasper“ vom letzten Jahr noch nicht erlebt hat, bekommt die Gelegenheit, das nachzuholen. Das Theater im Hof Enns spielt ab 8. Juli „Pension Schöller“ von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs. Das Theater Spectacel Wilhering lädt ab 13. Juli zu einer Uraufführung: „Monks – Zeugen des Unsichtbare“, eine „theatralische Wanderung durch Zeiten und Räume“ von Rudolf Habringer und Joachim Rathke. Das Theater am Fluss Steyr zeigt „Die lustigen Weiber“, frei nach Shakespeare, als Westernparodie mit Live-Musik.

Und noch einmal Shakespeare: Als erste Produktion im neu renovierten Theater Grein bringt die Greiner Dilettantengesellschaft ab 28. Mai „Der Sturm“ auf die Bühne. Ferdinand Raimunds „Der Bauer als Millionär“ ist ab 30. Juni in der Regie von Nikolaus Büchel auf der Tillysburg zu sehen. Im bewusst intim gehaltenen Rahmen mit 30 Zusehern spielt Lisa Wild ab 1. Juli ebendort „Angst“ nach der Novelle von Stefan Zweig.

Von Melanie Wagenhofer