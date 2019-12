Das Ziel ist eine stabile Regierung

Wortreiches Schweigen: So lässt sich der Auftritt der türkisen und grünen Chef-Koalitionsverhandler nach deren Bilanzierung der bisherigen Koalitionsverhandlungen auf den Punkt bringe.

Gesagt wurde, dass es — neben gemeinsamen Positionen — durchaus Trennendes gibt, aber mehr als der Hinweis auf die Wahl-Programmatik der potenziellen Koalitionspartner wollten sich weder Sebastian Kurz noch Werner Kogler entlocken lassen.

Was auch gut so ist, denn was zählt, ist letztlich nicht das öffentliche Benennen der Hürden, sondern deren Überwindung im vertraulichen Verhandlungsgespräch.

Nicht der Weg zum Koalitionsabkommen ist das Ziel, sondern eine stabile Regierung, die Österreich auf einem guten Weg hält.