„… dass soziale Medien Gute-Nacht-Geschichte ersetzen“

Mit Caritas-Direktor Franz Kehrer sprach Christian Haubner

In den kommenden Wochen informieren die Caritas und das VOLKSBLATT im Rahmen einer wöchentlichen Serie über Unterstützungsangebote für Familien. Zum Auftakt spricht Caritas-OÖ-Direktor Franz Kehrer im Interview über den Wert der Familien und Herausforderungen.

VOLKSBLATT: „Caritas“ bedeutet im Lateinischen „Wertschätzung“ bzw. „Nächstenliebe“. Wie spiegelt sich das in der täglichen Arbeit wider?

KEHRER: Zu unseren Kernaufgaben gehört es natürlich, Menschen in Not in den Blick zu nehmen und auch Christinnen und Christen für dieses Thema zu sensibilisieren. Der Grundauftrag ist, das Wort Nächstenliebe in unserer Gesellschaft immer wieder zu buchstabieren und zur Barmherzigkeit zu ermutigen.

Sind Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe Ihrer Erfahrung nach dem Menschen angeboren?

Es zeichnet genau das den Menschen aus, dass man sich um andere kümmert. Ein Säugling etwa ist auf die Zuwendung der Familie angewiesen. Die mitmenschliche Sorge für andere hat das Überleben der Menschheit gesichert. Und man merkt, dass es Sinn stiftend und erfüllend ist, sich fürs Gemeinwohl zu engagieren.

Warum brauchen Familien heute Unterstützung?

Grundsätzlich sind Familien mit großen Herausforderungen konfrontiert, etwa bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die familiären Netze werden dünner, weil Familien kleiner werden. Und Familien haben mit einem erhöhten Armutsrisiko zu kämpfen, hier ist zum Beispiel leistbarer Wohnraum ein großes Thema. Da versuchen wir zu reagieren.

Wie kann man als Caritas reagieren?

Auf gesellschaftlicher Ebene, etwa indem wir uns für den Ausbau der Kinderbetreuung einsetzen. Und auch sehr punktuell: Zum Beispiel die Caritas-Familienhilfe, die unmittelbar mit den Familien arbeitet. Wir haben auch Beratungsangebote für Familien, die Kinder mit Beeinträchtigung haben. Wir haben auch ein Kinderhotel mit Betreuung, damit betroffene Eltern wieder Kraft tanken können. Und wir bieten wir die Caritas-Lerncafés für Kinder, die sonst keine Nachhilfe bekämen.

Was ist da am wichtigsten?

Dass wir die Unterstützung von Familien als zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen. Denn wie Kinder heute aufwachsen, bestimmt unser Zusammenleben von morgen. Sie brauchen Zuwendung und Anerkennung sowie Förderung, um Stärke für ihren Lebensweg zu entwickeln. Daher müssen wir Familien in Notlagen ein Stück weit beistehen – etwa um zu verhindern, dass Armut immer weiter vererbt wird.

Orten Sie auch Wohlstandsverwahrlosung?

Dazu habe ich keine validen Daten. Aber die Gefahr ist natürlich gegeben. Denn der Freizeitstress nimmt generell zu. Wenn man Kinder oder zu pflegende Angehörige hat, muss man eigene Bedürfnisse zurückstellen und das widerspricht ein bisschen dem Zeitgeist. Vermutlich würde man in Volksschulen und Kindergärten auch sehen, dass etwa nicht mehr alle Kinder liebevoll hergerichtete Jausen mitbekommen.

Welche Rolle spielen dabei Handy, Tablet und Internet?

Es kann durchaus auch vorkommen, dass soziale Medien die Gute-Nacht-Geschichte ersetzen.

Gibt es auch Scheu davor, Hilfe anzunehmen.

Natürlich. In Geldnöten oder psychisch krank zu sein ist mit Scham behaftet. Das ist ein generelles Phänomen. Nicht zu funktionieren passt nicht in unsere Gesellschaft. Da müssen der Druck und die Not schon sehr groß sein, um zur Caritas zu gehen. Ich ermutige jede und jeden, eher früher als später Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Was brauchen Kinder am nötigsten?

Ein stabiles, relativ entspanntes Elternhaus, das Liebe gibt und Sicherheit sowie Souveränität vermitteln kann. Und Eltern, die Rückgrat haben, durch schwierige Zeiten begleiten können und auch Reibefläche bieten können.

Ist Kindererziehung heute schwieriger als früher?

Die sozialen Medien machen es schon schwieriger, etwa zu kontrollieren, in welchen Netzwerken sich Kinder wie lange bewegen. Da waren die langen Haare der 68er-Generation ein Klacks dagegen.

Wie ist es um den Wert der Familie in OÖ bestellt?

Ich glaube, der Wert ist wieder im Steigen. Familie und der häusliche Rückzug stehen hoch im Kurs, es gibt meiner Erfahrung nach fast so etwas wie ein neues Biedermeier. Auch die Kinderzahl steigt leicht.

Welche Rolle spielen die Pfarren für die Familienarbeit der Caritas?

Vor allem die Pfarrcaritas ist oft erste Anlaufstelle für Personen in Not, weil dort viel soziale Unterstützung ermöglicht wird. Und in vielen Pfarren gibt es eine lange Tradition bei der Kinderbetreuung, etwa im Kindergarten-Bereich.

Was ist in Zukunft nötig?

Immer wieder die Stimme zu erheben, um Anwalt der Familien und Kinder zu sein.