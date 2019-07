Datenautobahn auch im ländlichen Raum

300 Millionen Euro werden bis 2022 in den Glasfaserausbau in Oberösterreich investiert

„Wir bauen heute die Zukunft“ unter diesem Motto findet in Oberösterreich der Glasfaserausbau statt. „Die Anschlusserfordernisse des 21. Jahrhunderts sind Wasser, Kanal und Digital. Die digitalen Datenmengen verdoppeln sich pro Jahr. Wir müssen uns jetzt rüsten und können nicht warten bis uns die Systeme zu klein werden“, erklärt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Oberösterreich ist beim Glasfaserausbau in Österreich an vorderster Stelle. In keinen anderem Bundesland wird so viel in den Ausbau schneller Leitungen investiert wie hierzulande. Insgesamt werden bis ins Jahr 2022 knapp 300 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert. Mit 158,2 Millionen Euro hat das Land ob der Enns auch mit Abstand die meisten Mittel aus der Breitband Milliarde abgeholt. Mit 130 Prozent sind das auch mehr Mittel als dem Land eigentlich zustünden. „Oberösterreich ist beim Glasfaserausbau der Tempomacher der Republik. Wir holen uns Fördermittel ab, wo es nur irgendwie geht. Oberösterreich ist das Industriebundesland Nummer eins. Wir brauchen die Datenautobahn am dringensten“, schildert Achleitner. 31 Anbieter führen den Breitbandausbau in Oberösterreich durch. „Es freut mich, dass die Wirtschaft erkannt hat, dass in diesem Zukunftsfeld investiert werden kann und muss“, so Achleitner.

Grabungsmonitor ist Meilenstein beim Ausbau

Eine große Hilfe dabei ist künftig der Grabungsmonitor. „80 Prozent der Kosten für den Glasfaserausbau sind die Grabungskosten. Gemeinden, Kanalbau- und Straßenbaufirmen sollen bei diesem geplante Grabungsarbeiten melden. Im Idealfall kann dabei gleich ein Leerrohr für eine Breitband-Leitung mitverlegt werden“, erklärt der Landesrat. Der Grabunsmonitor sei ein „Meilenstein, der uns beim Glasfaserausbau weiterbringen wird“. Ab Herbst soll das dann die Koordination von Gemeinden und Leitungsbauern stärken. Dazu erfolgt eine intensive Beratung durch das OÖ Breitbandbüro und die OÖ FiberService. Hauptaufgabe der FiberService Oö ist es, den Glasfaserausbau auch in jenen Gebieten voranzutreiben, in denen sich ein Ausbau für kommerzielle Anbieter nicht rechnet, also vor allem in den ländlichen Regionen. So etwa in der Gemeinde Lamprechten im Innviertel. Das FiberService Projekt in dieser Gemeinde umfasst 328 Hausanschlüsse mit insgesamt 75,7 Kilometern Kabel. Die Gesamtkosten betragen 8 Millionen Euro, wovon 5,2 Millionen Euro aus der Breitbandmilliarde des Bundes finanziert werden.

82 Kilometer Glasfaser für ländliche Regionen

Insgesamt baut die FiberService OÖ heuer fast 82 Kilometer Glasfaser Leitungen unter anderem in Adlwand, Stroheim aber auch in Freistadt. „Wir müssen den ländlichen Raum stärken, denn wir wollen nicht dass dieser ausrinnt. Nur wo schnelles Internet verfügbar ist lassen sich Familien und Firmen gerne nieder.“, erklärt Achleitner. Auch in Zeiten von Homeoffice sei ein schnelles Internet essenziell.

Neues Förderprogramm für 5G Pilotprojekte

Für die zukünftige mobile Nutzung des Internet ist 5G- die fünfte Generation des Mobilfunkstandards von Bedeutung. Auch das verschläft das Land Oberösterreich nicht, sondern hat ein neues Förderprogramm gestartet im Rahmen dessen 5G-Pilotanwendungen gefördert werden. 450.000 Euro werden dafür in die Hand genommen. Bis 18. Oktober können Projekte mit einer Gesamtgröße ab 100.000 Euro eingereicht werden. 50 Prozent der Projektkosten (maximal 150.000 Euro) werden gefördert. „5G wird neue Geschäftsmodelle ermöglichen und ist für das Internet der Dinge essenziell. Wir müssen mit dabei sein um nichts zu verschlafen“, so der Landesrat. vs