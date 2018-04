„Datenschutz dauert einige Jahre“

bezahlte Anzeige

Ob Mark Zuckerberg damit durchgkommt? Der Facebook-Gründer versucht es jedenfalls: Nach seinen Worten wird es nänlich „einige Jahre“ brauchen, um Facebooks Probleme mit dem Schutz von Nutzerdaten zu beheben. Er wünschte, er könnte alle diese Probleme in drei oder sechs Monaten lösen, doch sei eine „längere Zeitspanne“ nötig, so Zuckerberg am Montag in einem Interview. Facebook werde sich aus „diesem Loch herausgraben“, doch werde diese einige Jahre dauern, hieß es weiter.

Der Internetkonzern steht durch den Skandal um die Abschöpfung der Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern massiv unter Druck. Die Daten sollen für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump genutzt worden sein.

Deutsche Post als legaler Datendealer

Vor dem Hintergrund des Facebook-Skandals sorgt der Verkauf von Daten durch die Deutsche Post an CDI und FDP für Wirbel. Die Post bestreitet entsprechende Medienberichte nicht, betont aber, sich bei der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten ans Datenschutzgesetz zu halten. Es würden nur statistische Wahrscheinlichkeitswerte dargestellt. Die Daten bezögen sich nicht auf Einzelhaushalte.