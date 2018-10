Datenschutz: Namensschilder werden in OÖ vorerst nicht entfernt

LINZ — Die Datenschutz-Hysterie macht um Oberösterreicher (vorerst) noch einen Bogen. Wie berichtet, muss die Wohnungsgesellschaft Wiener Wohnen 220.000 Namen von Mietern aller Gemeindebauten auf Klingelbrettern entfernen, weil diese gegen die Datenschutz-Richtlinien verstoßen. In Linz heißt es dagegen noch Abwarten.

„Bisher wurde kein derartiger Kundenwunsch an uns herangetragen und wir schätzen eine pauschale Anonymisierung der Türschilder im gesamten WAG-Bestand aus Bewohnersicht kontraproduktiv ein. Wir denken an die Postzusteller, die die richtigen Postkästen nicht mehr finden oder an Besucher, die nicht wissen, wo sie klingeln müssen. Daher werden wir in unserem Bestand die Türschilder nicht generell tauschen, so lange es keine österreichweit einheitliche Regelung dafür gibt,“ sagt Christian Neidl, Leiter der WAG-Hausverwaltung. Besteht ein Kunde darauf, dass er nicht am Türschild aufscheint, werde er selbstverständlich auf ausdrücklichen Wunsch entfernt und nur die Wohnungsnummer angeführt, so Neidl.

Probleme im Alltag

Ähnlich sieht man es auch bei der OÖ Wohnbau, wo man ebenfalls keine Schnellschüsse machen, sondern abwarten will, „bis sich die Gesetzeslage verdichtet“, wie Geschäftsführer Ferdinand Hochleitner im VOLKSBLATT-Gespräch sagt. Grundsätzlich hegt auch er große Bedenken: „Was ist etwa, wenn die Rettung zur Frau Maier oder zum Herrn Müller gerufen wird? Es kann ja nicht jeder die Top-Nummern auswendig kennen“, befürchtet er vor allem praktische Nachteile einer allfälligen Anonymisierung.

Noch relativ entspannt sieht GWG-Direktor Nikolaus Stadler die Materie. Er will ebenfalls eine fundierte rechtliche Stellungnahme abwarten, betont aber gleichzeitig, dass schon in der Vergangenheit jeder Mieter die Möglichkeit hatte, auf seinen Namen am Türschild zu verzichten. „Wenn das jemand so will, wird das selbstverständlich auch respektiert“, so Stadler. Recht viele seien das aber bisher nicht gewesen.

rö