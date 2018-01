Dauerhoch: Hirscher gibt Weltcup Vorrang

Marcel Hirscher macht seine Lebenszufriedenheit nicht vom Ausgang der Olympischen Spiele in Pyeongchang abhängig. Das stellte Österreichs Ski-Superstar am Sonntag nach seinem, 55. Weltcup-Sieg in Garmisch (und dem zehnten in dieser Saison) klar. Sollte es auch in Südkorea mit einer Olympischen Goldmedaille nicht klappen, wäre das kein Drama. Vielmehr denkt der Salzburger an die Rennen vor und nach Olympia. „Für mich ist der Weltcup fast vordergründig“, sagte Hirscher.

Die Haltung, Olympische Spiele über alles zu stellen, die häufig Sportler aus den USA demonstrieren, entspräche nicht seinem Naturell. „Manch andere Athleten setzen jetzt alles auf eines. Das werde ich nicht machen“, betonte der 28-Jährige. Olympia sei für ihn zwar auch wichtig, aber eine Goldmedaille kein Muss, verkündete er.

„Wird Karriere nicht großartig verändern“

„Eine Silbermedaille habe ich, aber ich werde deswegen nicht verrückt, wenn das nicht funktioniert. Es wird meine Karriere nicht großartig verändern“, meinte Hirscher. Sehr viele Faktoren würden hineinspielen, um den großen Erfolg ernten zu können. „Bei den Spielen ist einfach vieles infrastrukturell und vom Drumherum nicht so, wie wir das gewohnt sind. Wer weiß, ob wir überhaupt eine Trainingsstrecke haben, die brauchbar ist?“

Durchgeplant hat Hirscher das Olympia-Abenteuer noch nicht. Fix sind bis dato nur Starts in Riesentorlauf und Slalom (18. bzw. 22. Februar), das Kapitel Super-G hat er mittlerweile gedanklich zu den Akten gelegt. Somit blieben noch die Kombination und der Teambewerb als Optionen. Aber: Für die Kombi fehlen ihm derzeit jegliche Trainingstage mit den längeren Skiern und der Team-Bewerb am 24. Februar liege fast zu knapp bei den Rennen von Kranjska Gora (3./4. März): „Man sieht, dass man dann zwei, drei Tage vor den Bewerben in Kranjska Gora zurückkommt. Also wie soll sich das mit Jetlag und Umstellung ausgehen?“, fragte sich Hirscher, der in Slowenien möglicherweise schon den Gesamtweltcup fixieren könnte.