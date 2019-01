Dauerniederschläge bringen bis zu einen Meter Schnee

WIEN — Ausgerechnet für das Rückreisewochenende aus den Weihnachtsferien hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Freitag eine Schneewarnung ausgegeben: Von Nordtirol über Salzburg bis zum Mostviertel werden verbreitet 20 bis 100 cm Neuschnee erwartet. Die bereits am Freitag erhebliche oder große Lawinengefahr dürfte sich dadurch noch weiter verschärfen.

Video: ORF-Meteorologe Manfred Bauer erklärt, wie sich die Schneesitation in den nächsten Tagen entwickeln wird und welche Auswirkungen das auf die bereits sehr hohe Lawinengefahr hat.



Dass die Situation derzeit gefährlich ist, belegte am Donnerstag ein Abgang am Sonnenkopf in Klösterle am Arlberg, ausgelöst von einem Skifahrer. In allen Bundesländern wurden Vorkehrungen getroffen. In Tirol wurden neben dem Landeshubschrauber auch ein Helikopter des Bundesheeres am Stützpunkt Schwaz sowie ein Lawineneinsatzzug in der Standschützenkaserne in Bereitschaft gesetzt. Experten rieten dringend davon ab, sich im freien Skiraum aufzuhalten. Verkehrstechnisch wurde mit starken Behinderungen wegen heimreisender Urlauber gerechnet.

Um einem möglichen Lawinenabgang auf die Tauernautobahn (A10) vorzubeugen, führte die Asfinag am Freitagnachmittag bei Flachau (Pongau) eine kontrollierte Sprengung durch.

Heer zur Lageerkundung

In der Obersteiermark wurde von den Behörden Bundesheer-Unterstützung angefordert. Alouette III-Hubschrauber führten Erkundungsflüge im Großraum Ennstal durch. Gegebenenfalls sollten Lawinen abgesprengt werden. Wegen Lawinengefahr wurde die Straße in die Sölk gesperrt, drei Orte sind somit abgeschnitten. Gesperrt wurde auch die B138 über den Pyhrnpass nach OÖ. Sperren wurden auch für die Planneralmstraße und zumindest bis Montag für die Verbindung durch das Gesäuse (B146) zwischen Johnsbach und Gstatterboden verhängt — die beiden Orte sind am Straßenweg nicht erreichbar.

In Kärnten war das Problem der stürmische Nordwestwind, der in den vergangenen Tagen bereits den Liftbetrieb in einigen Skigebieten eingeschränkt hatte.

Bereits am Freitagnachmittag war in OÖ der Schneefall wieder stärker geworden. Zudem wehte vor allem im südlichen Bergland kräftiger Wind mit bis zu 40 km/h. Die Lawinengefahr war erheblich bis groß (Stufe 3 bis 4). In den Bergen dürfte vor allem heute jede Menge Schnee fallen und der Wind noch um 20 km/h zulegen. Im Tal wird Regen erwartet. Erst am Montag soll sich die Wettersituation entspannen.