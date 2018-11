Daumen drücken und Gas geben

Von Roland Korntner

Für den Naturfreunde TVN Sparkasse Colop Wels heißt es nicht nur Daumendrücken für Ski-Aushängeschild Vincent Kriechmayr: „Wir hoffen, dass er dort weitermacht, wo er letzte Saison aufgehört hat“, erklärte Rennsportleiterin Alexandra Zemsauer. Der Oberösterreicherreicher, der letzte Saison drei Weltcup-Rennen gewinnen konnte — startet am Wochenende in Lake Louise in die Saison, ein großes Interview lesen sie noch diese Woche im VOLKSBLATT.

In der Heimat gibt Zemsauer mit ihrem Team um Papa Hermann und fünf Trainern kräftig Gas, um auch künftig wieder einen Athleten in Richtung Weltcup zu bringen. Derzeit stehen mit Ruth Schweighofer, Leonie Doppelbauer, Lisa Pilz sowie fabian und Simon Keppelmüller fünf Nachwuchs-Hoffnungen im Landeskader.

Insgesamt betreut der TVN Wels rund 1400 Mitglieder und bietet ein umfangreiches Programm. Neben Ski alpin auch Skitouren sowie Wandern, Bergsteigen, Klettern und Fitness. Darüber hinaus werden allein in diesem Winter zwischen 6. Jänner und 17. März gleich sieben Rennen, alle auf der Höss in Hinterstoder, veranstaltet. Darunter erstmals auch zwei Parallel-Rennen. Die neuen Abläufe (Zeitnahme, Regelkunde etc.) werden derzeit im Trockentraining im Vereinsheim (!) einstudiert. Für ein Weltcup-erprobtes Team aber kein Problem. Auf die Expertise von Alexandra Zemauser vertraut die FIS auch heuer wieder, sie fungiert im Jänner als technische Delegierte in Cortina d’Ampezzo. „Erstmals bei Speed-Rennen“, freut sich Zemsauer.