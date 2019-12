Daumen hoch

Mit dem Optimismus ist das so eine Sache: Der eine hat ihn in allen Lebenslagen, beim anderen muss das Umfeld stimmen, damit er positiv in die Zukunft blicken kann. Bei Kranken hilft er, die Selbstheilungskräfte anzuregen und er ist auch ansteckend: Blickt etwa die Firma optimistisch in die Zukunft, dann tun dies meist auch die Mitarbeiter. Unbestritten beim Optimismus ist: Je mehr, desto besser. Soweit die Theorie. Doch in der Praxis ist der Optimismus oft ein sehr glitschiges Tierchen, das sich nicht so einfach einfangen lässt wie sein Bruder, der Pessimismus. Denn die Zuversicht ist nicht nur an Hoffnungen, sondern auch an (Zukunfts-)Ängste geknüpft. Und diese auszublenden oder auszutricksen kann mitunter schwierig sein.

Umso erfreulicher ist das Ergebnis der heurigen Imas-Umfrage zum Jahreswechsel: Obwohl der gelernte Österreicher ein Raunzer ist, haben die „Alles wird gut“-Sager diesmal deutlich die Nase vorn. Sprich: Sechs von zehn Befragten sehen aktuell positiv in die nahe Zukunft — um sechs Prozentpunkte mehr als beim vergangenen Jahreswechsel. Die meisten Glückshormone produzieren dabei die „persönliche Stimmung“ und die „Lebenssituation“. Da im Rückblick sogar 69 Prozent der Befragten meinten, dass 2019 ein gutes bzw. ziemlich gutes Jahr (gewesen) ist, wurden wohl auch einige Pessimisten von 2018 bekehrt.