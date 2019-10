David Hasselhoff: Open Your Eyes (Cleopatra Records)

Eigentlich kommt das neue Album von David Hasselhoff etwas zu spät. Denn auf „Open Your Eyes“ versucht sich der Sänger und Schauspieler, der im Juli 67 Jahre alt geworden ist, auch an Udo Jürgens’ Klassiker „Mit 66 Jahren“.

„Open Your Eyes“ ist eine bunte Zusammenstellung von Coverversionen bekannter und weniger bekannter Songs aus völlig unterschiedlichen Genres. Dafür hat sich „The Hoff“ die Unterstützung vieler prominenter Musiker geholt, die man nicht unbedingt in einem Tonstudio mit dem „Baywatch“-Star erwartet hätte.

Den politischen Titelsong veröffentlichte die Post-Punk-Supergroup Lords Of The New Church ursprünglich 1982. Hasselhoff bleibt nah am Original, nur die Produktion ist wuchtiger. James Williamson, früher Mitglied der Kult-Punkband The Stooges um Iggy Pop, spielt die Gitarre.

Fast vergessene Rock- und New-Wave-Klassiker wie „I Melt With You“ (Modern English) oder „Head On“ (The Jesus And Mary Chain) macht sich Hasselhoff mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit zu eigen. Nicht so gut funktioniert seine Version von „Sugar Kisses“ (Echo And The Bunnymen).

David Bowies Klassiker „Heroes“ hatte Hasselhoff schon bei seinen Konzerten zum Besten gegeben. Etwas gewöhnungsbedürftig ist „Sweet Caroline“. Für die elektrolastige Neuauflage zeichnet Frontmann Al Jourgensen von der Industrial-Metal-Band Ministry verantwortlich — vielleicht die größte Überraschung auf dem Album. David Hasselhoff hat auf seine alten Tage ein richtig unterhaltsames Album gemacht hat.