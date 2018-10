Davis Cup auf Sand, aber wo?

Von Tobias Hörtenhuber

Österreichs Tennis-Herren spielen am 1. und 2. Februar 2018 gegen Chile um den Aufstieg ins neue Weltgruppenfinale und zwar auf ihrem Lieblingsbelag Sand, so viel steht fest. „Das ist der Wunsch der Spieler“, erklärte ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda. Damit steigen natürlich die Chancen auf das lukrative Final-Event noch einmal. So weit, so gut.

bezahlte Anzeige

Frist bis Mitte Oktober

Doch wo Dominik Thiem und seine Kollegen auf diese historische Chance aufschlagen werden, steht noch nicht fest. Bis Mitte Oktober können sich die Landesverbände noch bewerben. Und darunter dürfte sich auch Oberösterreich befinden, wie OÖTV-Präsident Hans Sommer dem VOLKSBLATT bestätigte. „Gespräche laufen, es wird auf alle Fälle eine Bewerbung von OÖ geben“, ist Sommer zuversichtlich. Als mögliche Austragungsorte nannte er Wels (Stadthalle, Rotax-Halle) oder Linz (Tips-Arena). Gefordert werden eine Hallenhöhe von zwölf Metern und eine Kapazität von 4000 bis 5000 Besuchern. „Ich bin überzeugt, dass wir auch die Tips-Arena mit 6000 Plätzen füllen würden“, erklärte Sommer.

Diese steht aber, wie sich im Zuge der VOLKSBLATT-Recherchen herausstellte, gar nicht zur Verfügung, der Leichtathletikverband veranstaltet dort am Davis-Cup-Wochenende die Österreichischen Mehrkampf-Meisterschaften. „Wir hätten die Spieler gerne in Linz spielen sehen, aber aus terminlichen ist dies nicht möglich“, hieß es aus dem Büro der zuständigen Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

„Setzen alles daran“

Bleibt also Wels. Die Stadt positionierte sich am Wochenende via Aussendung deutlich, wie schon aus dem Titel „Wels erneut für Tennis-Davis-Cup bereit“ hervorging. Nach dem Freiluft-Duell 2017 gegen Rumänien „wäre es eine große Ehre, die besten österreichischen Racketkünstler erneut zum Davis Cup in der Stadt willkommen zu heißen.“ Bürgermeister Andreas Rabl und Vize Gerhard Kroiß erklärten: „Wir werden alles daran setzen, dieses sportliche Großereignis zum vierten Mal (1999, 20001, 2017/Anm.) nach Wels zu holen.“