Dennis Novak hat am Freitag Österreichs Tennis-Team im Davis-Cup-Zweitrunden-Match der Europa-Afrika-Zone I in Moskau gegen Russland überraschend mit 1:0 in Führung gebracht. Der Weltranglisten-195. aus Niederösterreich besiegte sensationell den russischen Topspieler Andrej Rublew (Nr. 35 der Welt) 7:6(5),6:4. Im Anschluss traf Sebastian Ofner auf Daniil Medwedew.